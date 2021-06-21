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    Украина и Австрия победителя не определят?

    Украина — Австрия. Ставка (к. 2.05) на Евро-2020 21 июня 2021 года

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    Роман Яремчук
    Сборная Украины и сборная Австрии встретятся в 3-м туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдет в Бухаресте 21 июня. Начало — в 19:00 мск. Украина — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 21 Июня 2021 года
    Украина
  • Киев
    •  Украина 19:00 Австрия Австрия
  • Вена
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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  • 2.00
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  • Ставка!
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    Украина

    Сборная Украины в двух стартовых матчах на Евро-2020 набрала 3 очка.

    Сперва украинцы едва не сотворили сенсацию в матче против Нидерландов — отыгрались с 0:2, но затем все же пропустили еще раз. Итоговый счет — 2:3.

    Далее украинская сборная смогла разобраться с Северной Македонией — 2:1. «Желто-синие» дважды забили после перерыва, но во втором тайме заставили своих болельщиков понервничать, в том числе не забив пенальти.

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    В итоге с 3 очками команда Андрея Шевченко занимает в группе С второе место, опережая Австрию за счет большего количества забитых голов (4:4 против 3:3). Выше она уже не поднимется, но и ниже третьего не упадет.

    Отметим, что в обоих матчах у Украины по голу забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

    Австрия

    Сборная Австрии после двух матчей также имеет в своем активе 3 очка, и набраны они тоже в матче с Северной Македонией.

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    Ставка

    На победу Украины букмекеры дают коэффициент 3,60, на ничью — 2,05, а на победу Австрии — 3,78.

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    Шансы команд примерно равны. Матчи с участием Украины и Австрии на этом Евро получаются достаточно зрелищными, чего-то подобного стоит ждать и от этой встречи — нервного матча с шансами для обеих команд, в котором ничья точно устроит Украину, а может устроить и Австрию.

    Прогноз и ставка на матч — ничья с коэффициентом 2,05.

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