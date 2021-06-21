Сборная Украины и сборная Австрии встретятся в 3-м туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдет в Бухаресте 21 июня. Начало — в 19:00 мск. Украина — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина

Сборная Украины в двух стартовых матчах на Евро-2020 набрала 3 очка.

Сперва украинцы едва не сотворили сенсацию в матче против Нидерландов — отыгрались с 0:2, но затем все же пропустили еще раз. Итоговый счет — 2:3.

Далее украинская сборная смогла разобраться с Северной Македонией — 2:1. «Желто-синие» дважды забили после перерыва, но во втором тайме заставили своих болельщиков понервничать, в том числе не забив пенальти.

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В итоге с 3 очками команда Андрея Шевченко занимает в группе С второе место, опережая Австрию за счет большего количества забитых голов (4:4 против 3:3). Выше она уже не поднимется, но и ниже третьего не упадет.

Отметим, что в обоих матчах у Украины по голу забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Австрия

Сборная Австрии после двух матчей также имеет в своем активе 3 очка, и набраны они тоже в матче с Северной Македонией.

Этот поединок был первым для австрийцев на турнире. Матч получился достаточно зрелищным и завершился победой Австрии со счетом 3:1. У австрийцев забивали Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович.

Матч 2-го тура с Нидерландами Арнаутович был вынужден пропустить — УЕФА наказал его из-за оскорблений этнических албанцев из сборной Северной Македонии. Без форварда во 2-м туре австрийцы проиграли по всем статьям — 0:2.

Прогноз на матч Украина — Австрия Украина и Австрия снова покажут результативный футбол

Это поражение стоило им поул-позиции в борьбе за плей-офф с Украиной перед вторым туром. Теперь Австрия занимает только третье место, уступая «желто-синим» по забитым голам.

Ставка

На победу Украины букмекеры дают коэффициент 3,60, на ничью — 2,05, а на победу Австрии — 3,78.

Шансы команд примерно равны. Матчи с участием Украины и Австрии на этом Евро получаются достаточно зрелищными, чего-то подобного стоит ждать и от этой встречи — нервного матча с шансами для обеих команд, в котором ничья точно устроит Украину, а может устроить и Австрию.

Прогноз и ставка на матч — ничья с коэффициентом 2,05.