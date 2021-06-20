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    Поединок будет носить низовой характер

    «Атланта Юнайтед» — «Филадельфия Юнион». Прогноз и ставка (к. 1.84) на футбол, МЛС, 20 июня 2021 года

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    «Атланта Юнайтед»
    «Атланта Юнайтед» на своей арене примет «Филадельфия Юнион» в очередном игровом дне регулярного чемпионата МЛС. Игра состоится 20 июня и начнется в 21:00 по мск. «Атланта Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта Юнайтед»

    Чемпион МЛС 2018 года в текущем первенстве после семи матчей идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету девять баллов и отстает на очко от зоны плей-офф.

    В этом сезоне «Атланта Юнайтед» потерпела всего лишь одно поражение, уступив в третьем туре на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 1:2.

    Также коллектив добыл две виктории и четыре раза играл вничью. Сейчас у него 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он добился всего одной виктории и четыре раза закончил мировыми исходами.

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    В своей последней проведенной встрече «Атланта» поделила очки с «Нэшвиллом» 2:2 на своем поле, а ранее сыграла вничью с «Сиэтлом» на выезде — 1:1.

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия Юнион» с 14 набранными очками в восьми матчах находится на второй позиции в Восточной конференции, отставая от лидера на три пункта.

    В текущем первенстве пенсильванцы добыли четыре победных результата, а также по два раза играли вничью и терпели неудачи. Разница мячей в этих встречах составляет 9:5.

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    «Змеи» стартовали в этом сезоне с 3-матчевой безвыигрышной серии, проиграв за этот период дважды при одной мировой. После этого они четыре раза выиграли одну игру свели вничью.

    В своей последней проведенной встрече «Филадельфия Юнион» разгромила на своем поле 3:0 «Портленд», а до этого выиграла две игры по 1:0.

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    В этом году данные команды играли между собой в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, где «Филадельфия» выиграла на поле «Атланты» со счетом 3:0, а в ответке была ничья 1:1.

    Прогноз и ставка на «Атланта Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атланта Юнайтед» — 2.44, победа «Филадельфия Юнион» — 2.95, ничья — 3.30.

    В текущем первенстве оба коллектива довольно-таки надежно играют в обороне. Так что в этом поединке ожидаем низового исхода.

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