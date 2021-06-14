Шотландия сыграет на своем поле с Чехией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 14 июня, начало — в 16:00 мск. Шотландия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Шотландия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Шотландии

Эта команда никогда ни на что серьезное не претендовала. Вот и сейчас скоттов вряд ли ожидает триумф.

При посредственной игре, сборная Шотландии далеко не всегда дает результат. Например, в последнем контрольном матче команда лишь минимально переиграла Люксембург.

Главная ударная сила шотландцев — форвард Че Адамс. Именно его точный выстрел принес победу над люксембуржцами, да и вообще этот игрок способен выстрелить на Евро.

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За всю историю противостояний с чехами сборная Шотландии добилась четырех побед при четырех поражениях — полнейший паритет.

Сборная Чехии

Нынешний созыв сборной Чехии вряд ли может претендовать на статус звездного. Между тем, играть есть кому.

Вот только настрой в команде не самый радостный. Ведь один из контрольных матчей был начисто проигран итальянцам (4:0).

Там-то и обнажились проблемы чехов в обороне, которую слишком легко вскрывал соперник. И даже победа над албанцами картину явно не скрасила.

Меньше года назад Чехия противостояла шотландцам в Лиге наций. Между тем, обе встречи завершились в пользу британцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Чехию за 2.80, на ничью за 2.90, а на Шотландию — за 2.87.

Шотландцы в последнее время успешно противостоят чехам.

Чешская сборная не обладает звездным составом, но наверняка будет активно действовать в атаке .

Чехи выглядят сильнее оппонента, и явно постараются вскрыть оборону шотландцев как можно скорее. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Чехии в 1 тайме -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.