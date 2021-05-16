В матче 33 тура немецкой Бундеслиги «Майнц» примет «Боруссию» Дортмунд на стадионе «Опель Арена». Поединок должен состояться 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Майнц» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

За 2 тура до конца сезона «Майнц» занимает 13 место с 36 очками. От прямого вылета его отделяют 6 пунктов, но теоретически он может оказаться в зоне плей-офф на выбывание.

К этому матчу «Майнц» подходит с серьезными намерениями. У команды серия из 9 игр без поражений. Отметим, что дома она насчитывает 4 поединка — 2 ничьи и 2 победы.

В прошлых турах хозяева сыграли вничью с «Гертой» (1:1) и «Айнтрахтом» (1:1), а также победили «Баварию» (2:1) и «Вердер» (1:0).

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«Майнц» проиграл половину домашних матчей в этом сезоне.

«Боруссия» Д

У дортмундцев нет другого выхода, кроме как победить в этой игре. У них 58 очков, а «Айнтрахт» имеет на пункт меньше. Таким образом, у «Шмелей» есть возможность лишиться места в зоне Лиги чемпионов.

«Боруссия» 5 раз подряд победила в Бундеслиге. Гости одолели «Лейпциг» 3:2, «Вольфсбург» 2:0, «Унион» 2:0, «Вердер» 4:1 и «Штутгарт» 3:2.

Также стоит отметить две победы команды в Кубке Германии. В полуфинале турнира «Боруссия» разгромила «Хольштайн», а в финале не заметила «Лейпциг» (4:1).

«Шмелям» не помогут Аксель Витцель, Дэн-Аксель Загаду и Юссуфа Мукоко.

Прогноз и ставка

Фавориты безусловно гости из Дортмунда: 7.30 на победу «Майнца», 5.40 на ничью и 1.40 на победу «Боруссии» Д.

«Майнц» был очень хорош в последних турах — победа над «Вердером» и «Баварией», ничья с «Айнтрахтом». «Боруссии» будет нелегко. Тем не менее «Шмели» эффектно взяли Кубок Германии, а также имеют приятную серию побед в чемпионате.

Судя по всему, «Боруссия» должна взять три очка. Для нее это вопрос жизни. При этом «Майнц» без борьбы не сдастся. Он давно не уступал и тем более с отрывом больше, чем в один гол. Прошлая очная встреча команд завершилась ничьей 1:1. Так что мы ставим на Ф1 (+1.5) (коэфф. 1.83).