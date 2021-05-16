«Майнц»
За 2 тура до конца сезона «Майнц» занимает 13 место с 36 очками. От прямого вылета его отделяют 6 пунктов, но теоретически он может оказаться в зоне плей-офф на выбывание.
К этому матчу «Майнц» подходит с серьезными намерениями. У команды серия из 9 игр без поражений. Отметим, что дома она насчитывает 4 поединка — 2 ничьи и 2 победы.
В прошлых турах хозяева сыграли вничью с «Гертой» (1:1) и «Айнтрахтом» (1:1), а также победили «Баварию» (2:1) и «Вердер» (1:0).
«Майнц» проиграл половину домашних матчей в этом сезоне.
«Боруссия» Д
У дортмундцев нет другого выхода, кроме как победить в этой игре. У них 58 очков, а «Айнтрахт» имеет на пункт меньше. Таким образом, у «Шмелей» есть возможность лишиться места в зоне Лиги чемпионов.
«Боруссия» 5 раз подряд победила в Бундеслиге. Гости одолели «Лейпциг» 3:2, «Вольфсбург» 2:0, «Унион» 2:0, «Вердер» 4:1 и «Штутгарт» 3:2.
Также стоит отметить две победы команды в Кубке Германии. В полуфинале турнира «Боруссия» разгромила «Хольштайн», а в финале не заметила «Лейпциг» (4:1).
«Шмелям» не помогут Аксель Витцель, Дэн-Аксель Загаду и Юссуфа Мукоко.
Прогноз и ставка
Фавориты безусловно гости из Дортмунда: 7.30 на победу «Майнца», 5.40 на ничью и 1.40 на победу «Боруссии» Д.
«Майнц» был очень хорош в последних турах — победа над «Вердером» и «Баварией», ничья с «Айнтрахтом». «Боруссии» будет нелегко. Тем не менее «Шмели» эффектно взяли Кубок Германии, а также имеют приятную серию побед в чемпионате.
Судя по всему, «Боруссия» должна взять три очка. Для нее это вопрос жизни. При этом «Майнц» без борьбы не сдастся. Он давно не уступал и тем более с отрывом больше, чем в один гол. Прошлая очная встреча команд завершилась ничьей 1:1. Так что мы ставим на Ф1 (+1.5) (коэфф. 1.83).