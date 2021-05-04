«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Пари Сен-Жермен» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» — в шаге от финала Лиги чемпионов. Наконец-то. И пусть впереди еще важнейший матч на «Этихаде», а преимущество после первой игры всего лишь в один мяч, прямо сейчас сложно поверить в камбэк «Пари Сен-Жермен».

Хотя после первого тайма в Париже таких мыслей и близко не было. «ПСЖ» выдал невероятные 45 минут, в течение которых сумел забить и создать у ворот соперника несколько опасных моментов.

Но потом, сразу после перерыва, все вдруг поменялось. Пеп Гвардиола понял, как нужно играть против «ПСЖ». Итог — победа «Сити» со счетом 2:1.

При этом оба гола «горожан» получились курьезными. В первом случае Кевин Де Брюйне выполнял навес, а в итоге получился удар четко под штангу — без шансов для Кейлора Наваса, а во втором мяч после удара Рияда Мареза со штрафного пролетел сквозь развалившуюся стенку из игроков «ПСЖ». Чуть-чуть повезло. Впрочем, по игре «Сити» этого заслуживал.

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На выходных «Манчестер Сити» выиграл у «Кристал Пэлас». В этом матче так и остались в запасе Де Брюйне, Марез, Кайл Уокер, Рубан Диаш, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва и Фил Фонден — их Гвардиола бережет к ответной встрече с «ПСЖ».

ПСЖ

На самом деле, успех «Манчестер Сити» кроется не только в гениальных решениях Гвардиолы. Тут не обошлось и без помощи соперника. А точнее, без тактических просчетов Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» все делал правильно вплоть до перерыва, но потом решил действовать в совершенно другой манере — вместо активного нападения Почеттино перешел на контратаки. «ПСЖ» отдал мяч — и это была ключевая ошибка .

Кто знает, как бы завершился первый матч, проведи «ПСЖ» во втором тайме хотя бы 15 минут в том же ключе, что и до перерыва. При счете 0:2 «Сити» мог банально занервничать.

На выходных «ПСЖ» одержал важную победу над «Лансом» в чемпионате Франции. Игру из-за повреждения пропустил Килиан Мбаппе, но, к счастью, к матчу в Манчестере он будет готов.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «ПСЖ» — за 4.70.

Важный нюанс , о котором нельзя забывать: у «Сити» есть два гостевых гола, поэтому победа со счетом 1:0 не устроит «ПСЖ». Команде Почеттино придется забивать минимум дважды.

Другой вопрос, реально ли это. Если учесть, что Гвардиола быстро нашел подходящую стратегию для противостояния с Парижем, то не очень.

Сложно, прежде всего, морально, быть в роли догоняющего в противостоянии с «Манчестер Сити». Даже если у тебя есть Неймар и Мбаппе. Кстати, Мбаппе в первом матче за 90 минут не нанес ни одного удара, и это не очень похоже на совпадение. Гвардиола и тут все просчитал.

Ставка — победа «Манчестер Сити» за 1.76. Добьют. И будут спокойно готовиться к финалу.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» по итогам первого тайма за 2.21. Команда Гвардиолы почти всегда очень бодро начинает домашние матчи.