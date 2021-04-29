«Слуцк» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 7-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 18:00 мск. «Слуцк» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

«Слуцк» нынешний чемпионат начал, в целом, на своем уровне. Команда занимает 12 место по итогам 6 сыгранных туров, имея в активе 5 очков.

А вот минувший тур чемпионата для команды сложился не лучшим образом. На выезде «Слуцк» не смог ничего противопоставить «Славии» (3:1).

Проблема номер один команды — слабоватая атака . Все-таки 4 забитых мяча в 6 встречах — не самый убедительный улов.

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Поединки против брестчан для «Слуцка» складываются не лучшим образом. В пяти последних встречах успех неизменно сопутствовал динамовцам.

«Динамо» Брест

Брестские динамовцы находятся на 3 месте в турнирной таблице. Такой старт видится вполне приемлемым, ведь перед сезоном команда обновилась более, чем на половину.

В активе у «Динамо» Брест сейчас 12 очков. Команда планирует побороться за высокие места, но сейчас отстает от лидера солигорского «Шахтера» на 6 пунктов.

Вот и в минувшем туре брестчане не сумели добыть три очка. Дома команда расписала сухую ничью с «Витебском».

На данный момент, «Динамо» Брест имеет самые надежные в лиге тылы (наряду с «Витебском»). Шутка ли, но команда в 6 сыгранных матчах пропустила всего 1 мяч . Не оборона, а бетон!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 1.75, на ничью за 3.90, а на «Слуцк» — за 4.50.

Хозяева никому без боя не сдаются, и наверняка окажут достойное сопротивление брестчанам.

Динамовцы сверхнадежны в обороне, но на сей раз наверняка сыграют первым номером.

Гости находятся в лидирующей группе, и явно настроены остаться среди лидеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест с коэффициентом 1.75