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    Брестское «Динамо» не заметит «Слуцк»?

    «Слуцк» — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Белоруссии, 29 апреля 2021 года

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    Александр Шестюк
    «Слуцк» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 7-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 18:00 мск. «Слуцк» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 29 Апреля 2021 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 18:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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    «Слуцк»

    «Слуцк» нынешний чемпионат начал, в целом, на своем уровне. Команда занимает 12 место по итогам 6 сыгранных туров, имея в активе 5 очков.

    А вот минувший тур чемпионата для команды сложился не лучшим образом. На выезде «Слуцк» не смог ничего противопоставить «Славии» (3:1).

    Проблема номер один команды — слабоватая атака. Все-таки 4 забитых мяча в 6 встречах — не самый убедительный улов.

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    Поединки против брестчан для «Слуцка» складываются не лучшим образом. В пяти последних встречах успех неизменно сопутствовал динамовцам.

    «Динамо» Брест

    Брестские динамовцы находятся на 3 месте в турнирной таблице. Такой старт видится вполне приемлемым, ведь перед сезоном команда обновилась более, чем на половину.

    В активе у «Динамо» Брест сейчас 12 очков. Команда планирует побороться за высокие места, но сейчас отстает от лидера солигорского «Шахтера» на 6 пунктов.

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    • Вот и в минувшем туре брестчане не сумели добыть три очка. Дома команда расписала сухую ничью с «Витебском».

    На данный момент, «Динамо» Брест имеет самые надежные в лиге тылы (наряду с «Витебском»). Шутка ли, но команда в 6 сыгранных матчах пропустила всего 1 мяч. Не оборона, а бетон!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 1.75, на ничью за 3.90, а на «Слуцк» — за 4.50.

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    Хозяева никому без боя не сдаются, и наверняка окажут достойное сопротивление брестчанам.

    Динамовцы сверхнадежны в обороне, но на сей раз наверняка сыграют первым номером.

    Гости находятся в лидирующей группе, и явно настроены остаться среди лидеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест с коэффициентом 1.75

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