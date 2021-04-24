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    «Торпедовцы» не выпадут из гонки

    «Торпедо» — «Текстильщик». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, ФНЛ, 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Текстильщик»
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    «Торпедо»
    В субботу, 24 апреля, в Москве в «Спортивном городке Лужники» «Торпедо» сыграет с ивановским «Текстильщиком» в 38-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 16:00 по мск. «Торпедо» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    По итогам 37 туров «Торпедо» с 65 зачетными пунктами идет на пятой позиции в турнирной таблице ФНЛ. От четвертой строки, дающей право сыграть в плей-офф, коллектив отстает на два очка.

    После выхода из зимней спячки «автозаводцы» выиграли только три игры из 11 проведенных. Также они потерпели пять поражений и трижды делили очки со своими оппонентами.

    Два из этих мировых результата пришлись на последние туры первенства, где москвичи расписали ничьи с «Нефтехимиком» (2:2) и «Аланией» (1:1), оба матча проведя на выезде.

    Прогнозы на ФНЛ

    На своей арене «Торпедо» разжилось 33 очками, десять раз победив, трижды сыграв вничью и потерпев пять поражений, разница забитых и пропущенных в них составляет 30:14.

    «Текстильщик»

    «Текстильщик» после 37 матчей засел на 14 строке в турнирной таблице первого российского дивизиона, оторвавшись на шесть пунктов от зоны вылета.

    В весенней части чемпионата клуб из Иваново тоже добился трех викторий, а также по четыре раза делил очки со своими соперниками и уходил с поля ни с чем.

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  • 19/04/2021

    • Сейчас у команды 6-матчевая безвыигрышная серия, где она три матча свела вничью и столько же раз уступала. В своей последней проведенной игре она в родных стенах не справилась с аутсайдером «Шинником», сыграв 0:0 дома.

    18 из 44 очков «Текстильщик» заработал вне родных стен, выиграв пять матчей при трех мировых исходах и девяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 15:23.

    В первом круге «Торпедо» обыграло «Текстильщик» на его поле со счетом 3:1, в прошлом сезоне «автозаводцы» победили в Москве (3:1), а в Иваново была ничья 0:0.

    Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Текстильщик»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Текстильщика» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.30.

    «Автозаводцы», не теряющие еще надежду на попадание в плей-офф, на своей арене должны справится с коллективом из нижней части турнирки. Наш прогноз и ставка — П1.

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