«Кадис»
«Кадис», у которого в январе-феврале была провальная серия из восьми матчей без побед, в последних играх набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже три матча подряд.
В последних турах «Кадис» обыграл «Валенсию» (2:1), «Хетафе» (1:0), после чего сыграл вничью с «Сельтой» (0:0).
В турнирной таблице Ла Лиги «Кадис» занимает 13-е место. У команды в активе 36 очков, от зоны вылета ее отделяют комфортные 9 пунктов.
«Кадис» — одна из команд Ла Лиги, которые забивают меньше гола за игру (таких всего 7) — 27 голов забито, а 45 пропущено.
«Реал»
«Реал», который из-за травм и коронавируса испытывает серьезные кадровые проблемы, в прошлом туре потерял очки в игре с «Хетафе» (0:0).
Это вторая подряд ничья без забитых голов для «сливочных» — ранее они с тем же счетом завершили матч против «Ливерпуля», но прошли в полуфинал Лиги чемпионов.
Беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах насчитывает 15 матчей и длится с 30 января. В Ла Лиге перед ничьей с «Хетафе» мадридцы побеждали «Барселону» (2:1), «Эйбар» (2:0) и «Сельту» (3:1).
В чемпионате Испании «Реал» располагается на второй строчке, на 3 очка отставая от «Атлетико» и на 2 опережая «Барсу», у которой есть матч в запасе. Забито у «Реала» 53 гола, а пропущено 24 (второй лучший результат в лиге).
Прогноз и ставка
На победу «Кадиса» дается коэффициент 10,0, на ничью — 4,96, а на успех «Реала» — 1,39.
Встреча команд в первом круге завершилась сенсационным поражением «Реала» со счетом 0:1.
Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,02.