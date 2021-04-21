«Кадис» будет принимать «Реал» в 31-м туре испанской Примеры. Матч пройдет на стадионе «Рамон де Карранса». Начало — в 23:00 мск. «Кадис» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис», у которого в январе-феврале была провальная серия из восьми матчей без побед, в последних играх набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже три матча подряд.

В последних турах «Кадис» обыграл «Валенсию» (2:1), «Хетафе» (1:0), после чего сыграл вничью с «Сельтой» (0:0).

В турнирной таблице Ла Лиги «Кадис» занимает 13-е место. У команды в активе 36 очков, от зоны вылета ее отделяют комфортные 9 пунктов.

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«Кадис» — одна из команд Ла Лиги, которые забивают меньше гола за игру (таких всего 7) — 27 голов забито, а 45 пропущено.

«Реал»

«Реал», который из-за травм и коронавируса испытывает серьезные кадровые проблемы, в прошлом туре потерял очки в игре с «Хетафе» (0:0).

Это вторая подряд ничья без забитых голов для «сливочных» — ранее они с тем же счетом завершили матч против «Ливерпуля», но прошли в полуфинал Лиги чемпионов.

Беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах насчитывает 15 матчей и длится с 30 января. В Ла Лиге перед ничьей с «Хетафе» мадридцы побеждали «Барселону» (2:1), «Эйбар» (2:0) и «Сельту» (3:1).

В чемпионате Испании «Реал» располагается на второй строчке, на 3 очка отставая от «Атлетико» и на 2 опережая «Барсу», у которой есть матч в запасе. Забито у «Реала» 53 гола, а пропущено 24 (второй лучший результат в лиге).

Прогноз и ставка

На победу «Кадиса» дается коэффициент 10,0, на ничью — 4,96, а на успех «Реала» — 1,39.

Встреча команд в первом круге завершилась сенсационным поражением «Реала» со счетом 0:1.

Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,02.