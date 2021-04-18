ПСЖ сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 14:00 мск. ПСЖ — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

У «Пари Сен-Жермен» не все так радужно в последнее время на внутренней арене. Команда Маурисио Почеттино в четырех последних турах Лиги 1 два раза выиграла и дважды проиграла.

ПСЖ уступил «Нанту» (1:2), проиграл «Лиллю» (0:1), который удалось пройти в Кубке Франции (3:0), а в чемпионате были обыграны «Лион» (4:2) и «Страсбург» (4:1).

Из-за поражения от «Лилля» ПСЖ теперь обосновался на втором месте в таблице Лиги 1. У команды — 66 очков, тогда как у лидера «Лилля» — 70. При этом ПСЖ всего на 1 очко опережает «Монако» и на 2 — «Лион».

Все прогнозы на Лигу 1

В Лиге чемпионов все наоборот прекрасно. Сперва в 1/8 финала ПСЖ выбил из борьбы «Барселону», а затем в 1/4 финала прошли «Баварию».

«Сент-Этьен»

По итогам 32 туров «Сент-Этьен» занимает 13 место. Команда на три очка опережает ближайшего преследователя «Страсбург».

В целом, у «Зеленых» неплохие позиции с точки зрения угрозы вылета. Отрыв от опасной 19-й позиции составляет 11 очков.

Чуть меньшее расстояние до 18-й строчки, которая требует провести матчи за право остаться в элите, равно девяти баллам.

В четырех предыдущих поединках «Стефануа» одержали три победы. Еще в одной игре они потерпели разгром от «Монако» (0:4).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

Успех гостей оценивается в 10, тогда как ничья — в 5,65.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,384.