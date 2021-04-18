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    Позволит ли ПСЖ обойти себя «Монако»?

    ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз, ставка (к. 2.384) на футбол, Лига 1, 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Сент-Этьен»
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    ПСЖ занимает второе место в Лиге 1
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 14:00 мск. ПСЖ — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ПСЖ

    У «Пари Сен-Жермен» не все так радужно в последнее время на внутренней арене. Команда Маурисио Почеттино в четырех последних турах Лиги 1 два раза выиграла и дважды проиграла.

    ПСЖ уступил «Нанту» (1:2), проиграл «Лиллю» (0:1), который удалось пройти в Кубке Франции (3:0), а в чемпионате были обыграны «Лион» (4:2) и «Страсбург» (4:1).

    Из-за поражения от «Лилля» ПСЖ теперь обосновался на втором месте в таблице Лиги 1. У команды — 66 очков, тогда как у лидера «Лилля» — 70. При этом ПСЖ всего на 1 очко опережает «Монако» и на 2 — «Лион».

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    В Лиге чемпионов все наоборот прекрасно. Сперва в 1/8 финала ПСЖ выбил из борьбы «Барселону», а затем в 1/4 финала прошли «Баварию».

    «Сент-Этьен»

    По итогам 32 туров «Сент-Этьен» занимает 13 место. Команда на три очка опережает ближайшего преследователя «Страсбург».

    В целом, у «Зеленых» неплохие позиции с точки зрения угрозы вылета. Отрыв от опасной 19-й позиции составляет 11 очков.

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    • Чуть меньшее расстояние до 18-й строчки, которая требует провести матчи за право остаться в элите, равно девяти баллам.

    В четырех предыдущих поединках «Стефануа» одержали три победы. Еще в одной игре они потерпели разгром от «Монако» (0:4).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех гостей оценивается в 10, тогда как ничья — в 5,65.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,384.

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