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    «Порту» сразу покажет класс?

    «Насьонал» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, Примейра-лига, 17 апреля 2021 года

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    Пепе
    «Насьонал» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 27-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 20:00 мск. «Насьонал» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Насьонал»

    «Насьонал» — аутсайдер чемпионата Португалии и главный кандидат на вылет из элитного дивизиона. Сейчас в активе у команды скромный 21 балл.

    У команды худшая в лиге оборона. Пропущено уже 44 мяча в 26 поединках, причем забил «Насьонал» на 20 мячей меньше.

    Вот и в минувшем туре команда вновь уступила. Причем в поединке с «Санта Кларой» все было очень плохо — 5:1.

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    Поединки против «Порту» для «Насьонала» являются настоящей проблемой. В пяти последних очных поединках команда не выиграла ни разу, уступив четырежды.

    «Порту»

    «Порту» пытается догнать оторвавшийся на 6 очков «Спортинг». За 8 туров до финиша отыграть такой гандикап вполне реально.

    В активе у команды сейчас 60 набранных очков. Причем забивает «Порту» чаще всех в Примейра-лиге — 55 точных выстрелов в 26 матчах.

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    • «Порту» в минувшем туре добыл важнейшие очки. На выезде была уверенно обыграна колючая «Тондела» (0:2).

    Причем интрига в чемпионате Португалии имеется не только в плане борьбы за чемпионство. Даже 2 место «Порту» себе еще не обеспечил, ведь идущая следом «Бенфика» отстает только на 3 очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.30, на ничью за 5.50, а на «Насьонал» — за 10.00

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    Хозяева крайне неудачно обороняются, пропустив в двух последних матчах 10 мячей.

    «Порту» постарается остаться в чемпионской гонке, а значит — будет активно атаковать с первых минут.

    Гости еще не потеряли шансов на чемпионство, и наверняка начнут встречу весьма активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» в 1 тайме с коэффициентом 1.75

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