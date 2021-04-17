«Насьонал»
«Насьонал» — аутсайдер чемпионата Португалии и главный кандидат на вылет из элитного дивизиона. Сейчас в активе у команды скромный 21 балл.
У команды худшая в лиге оборона. Пропущено уже 44 мяча в 26 поединках, причем забил «Насьонал» на 20 мячей меньше.
Вот и в минувшем туре команда вновь уступила. Причем в поединке с «Санта Кларой» все было очень плохо — 5:1.
Поединки против «Порту» для «Насьонала» являются настоящей проблемой. В пяти последних очных поединках команда не выиграла ни разу, уступив четырежды.
«Порту»
«Порту» пытается догнать оторвавшийся на 6 очков «Спортинг». За 8 туров до финиша отыграть такой гандикап вполне реально.
В активе у команды сейчас 60 набранных очков. Причем забивает «Порту» чаще всех в Примейра-лиге — 55 точных выстрелов в 26 матчах.
«Порту» в минувшем туре добыл важнейшие очки. На выезде была уверенно обыграна колючая «Тондела» (0:2).
Причем интрига в чемпионате Португалии имеется не только в плане борьбы за чемпионство. Даже 2 место «Порту» себе еще не обеспечил, ведь идущая следом «Бенфика» отстает только на 3 очка.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.30, на ничью за 5.50, а на «Насьонал» — за 10.00
Хозяева крайне неудачно обороняются, пропустив в двух последних матчах 10 мячей.
«Порту» постарается остаться в чемпионской гонке, а значит — будет активно атаковать с первых минут.
Гости еще не потеряли шансов на чемпионство, и наверняка начнут встречу весьма активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» в 1 тайме с коэффициентом 1.75