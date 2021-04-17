«Насьонал» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 27-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 20:00 мск. «Насьонал» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Насьонал»

«Насьонал» — аутсайдер чемпионата Португалии и главный кандидат на вылет из элитного дивизиона. Сейчас в активе у команды скромный 21 балл.

У команды худшая в лиге оборона. Пропущено уже 44 мяча в 26 поединках, причем забил «Насьонал» на 20 мячей меньше.

Вот и в минувшем туре команда вновь уступила. Причем в поединке с «Санта Кларой» все было очень плохо — 5:1.

Все прогнозы на футбол

Поединки против «Порту» для «Насьонала» являются настоящей проблемой. В пяти последних очных поединках команда не выиграла ни разу, уступив четырежды.

«Порту»

«Порту» пытается догнать оторвавшийся на 6 очков «Спортинг». За 8 туров до финиша отыграть такой гандикап вполне реально.

В активе у команды сейчас 60 набранных очков. Причем забивает «Порту» чаще всех в Примейра-лиге — 55 точных выстрелов в 26 матчах.

«Порту» в минувшем туре добыл важнейшие очки. На выезде была уверенно обыграна колючая «Тондела» (0:2).

Причем интрига в чемпионате Португалии имеется не только в плане борьбы за чемпионство. Даже 2 место «Порту» себе еще не обеспечил, ведь идущая следом «Бенфика» отстает только на 3 очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.30, на ничью за 5.50, а на «Насьонал» — за 10.00

Хозяева крайне неудачно обороняются, пропустив в двух последних матчах 10 мячей.

«Порту» постарается остаться в чемпионской гонке, а значит — будет активно атаковать с первых минут.

Гости еще не потеряли шансов на чемпионство, и наверняка начнут встречу весьма активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» в 1 тайме с коэффициентом 1.75