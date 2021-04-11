11 апреля «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках матча 31 тура английской Премьер-лиги. Игра состоится на одноименном стадионе «Тоттенхэма» в 18:30 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

.SubAnnounce

«Тоттенхэм» уступает «Челси» 2 очка в борьбе за Лигу Европы и 3 очка «Вест Хэму» за Лигу чемпионов. Команда Моуринью старается — она проиграла лишь один матч из пяти в АПЛ. Речь идет об игре с «Арсеналом» (1:2).

Помимо этого «Шпоры» сыграли вничью и 3 раза победили. Они разгромили «Кристал Пэлас» 4:1, обыграли «Фулхэм» 1:0 и «Астон Виллу» 2:0, а также разошлись миром с «Ньюкаслом», сыграв со счетом 2:2. Ну и не будем забывать вылет из Лиги Европы после игр с загребским «Динамо».

С четом всех турниров «Тоттенхэм» выиграл 5 матчей подряд на домашнем поле, пропустив всего один гол.

Календарь и таблица АПЛ

Из-за травм в заявку не попадут Мэтт Доэрти и Бен Дэвис.

«Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» идет на втором месте с 60 очками после 30 туров, опережая «Лестер» на 4 пункта. От «Ман Сити» команда Сульшера отстает на 14 очков, при этом у «Шейхов» на игру больше.

МЮ уверенно идет к полуфиналу Лиги Европы. На неделе команда победила «Гранаду» 2:0 в первом матче четвертьфинала. Перед этим она победила «Брайтон» 2:1.

Единственное поражение в весенней части сезона «Ман Юнайтед» потерпел от «Лестера» (1:3), тем самым вылетев з Кубка Англии. Также «Красные дьяволы» могут похвастаться победами над «Миланом» (1:0) и «Вест Хэмом» (1:0).

Рашфорд после травмы уже вернулся, а вот Марсьяль пока что в списке травмированных. Там же Байи и Фил Джонс.

Прогноз и ставка

2.80 и 2.55 — такие котировки предлагают букмекеры на победу «Тоттенхэма» и «Ман Юнайтед» соответственно. Ничья выставлена с коэффициентом 3.40.

«Тоттенхэм» нестабилен. «Юнайтед» на фоне соперника выглядит куда собраннее — всего три поражения с начала этого года и 10 матчей без фиаско в АПЛ. «Шпоры» же провалились в ЛЕ и в прошлом туре потеряли очки в матче с «Ньюкаслом».

МЮ зол за домашнее поражение 1:6 в первом круге. Думаем, что у команды есть хорошие шансы набрать очки. Мы ставим на Ф2 (0) за 1.85.