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    Возьмет ли «Юнайтед» реванш?

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч АПЛ 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд
    11 апреля «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках матча 31 тура английской Премьер-лиги. Игра состоится на одноименном стадионе «Тоттенхэма» в 18:30 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.70
  • 2
  • 2.45
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» уступает «Челси» 2 очка в борьбе за Лигу Европы и 3 очка «Вест Хэму» за Лигу чемпионов. Команда Моуринью старается — она проиграла лишь один матч из пяти в АПЛ. Речь идет об игре с «Арсеналом» (1:2).

    Помимо этого «Шпоры» сыграли вничью и 3 раза победили. Они разгромили «Кристал Пэлас» 4:1, обыграли «Фулхэм» 1:0 и «Астон Виллу» 2:0, а также разошлись миром с «Ньюкаслом», сыграв со счетом 2:2. Ну и не будем забывать вылет из Лиги Европы после игр с загребским «Динамо».

    С четом всех турниров «Тоттенхэм» выиграл 5 матчей подряд на домашнем поле, пропустив всего один гол.

    Календарь и таблица АПЛ

    Из-за травм в заявку не попадут Мэтт Доэрти и Бен Дэвис.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Юнайтед» идет на втором месте с 60 очками после 30 туров, опережая «Лестер» на 4 пункта. От «Ман Сити» команда Сульшера отстает на 14 очков, при этом у «Шейхов» на игру больше.

    МЮ уверенно идет к полуфиналу Лиги Европы. На неделе команда победила «Гранаду» 2:0 в первом матче четвертьфинала. Перед этим она победила «Брайтон» 2:1.

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    • Единственное поражение в весенней части сезона «Ман Юнайтед» потерпел от «Лестера» (1:3), тем самым вылетев з Кубка Англии. Также «Красные дьяволы» могут похвастаться победами над «Миланом» (1:0) и «Вест Хэмом» (1:0).

    Рашфорд после травмы уже вернулся, а вот Марсьяль пока что в списке травмированных. Там же Байи и Фил Джонс.

    Прогноз и ставка

    2.80 и 2.55 — такие котировки предлагают букмекеры на победу «Тоттенхэма» и «Ман Юнайтед» соответственно. Ничья выставлена с коэффициентом 3.40.

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    «Тоттенхэм» нестабилен. «Юнайтед» на фоне соперника выглядит куда собраннее — всего три поражения с начала этого года и 10 матчей без фиаско в АПЛ. «Шпоры» же провалились в ЛЕ и в прошлом туре потеряли очки в матче с «Ньюкаслом».

    МЮ зол за домашнее поражение 1:6 в первом круге. Думаем, что у команды есть хорошие шансы набрать очки. Мы ставим на Ф2 (0) за 1.85.

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