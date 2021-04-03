«Аталанта»
В Серии А «Аталанта» занимает 4 место, но отставание от лидера «Интера» выглядит неотыгрываемым. Поэтому речь идет лишь о борьбе за место в Лиге чемпионов.
В позапрошлом туре Серии А бергамаски переиграли «Специю» (3:1). В прошлом — они оказались сильнее «Вероны» (2:0) на выезде.
При этом атака у команды Гасперини в чемпионате цветет, пахнет, и даже благоухает — 65 точных выстрела.
Вместе с тем, клуб на два очка опережает «Наполи», но тот сыграл на один матч меньше, поэтому потенциально он выпадет из зоны Лиги чемпионов.
«Удинезе»
«Удинезе» по традиции обитает в районе экватора турнирной таблицы. Нынешнее 12 место с 33 очками — вполне привычный показатель.
А вот в еврокубки команда уже не пробьется. Зато отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, так что можно чувствовать себя относительно спокойно.
В минувшем туре команда вновь не смогла победить. «Удинезе» на выезде поделило очки с «Дженоа» (1:1).
В предыдущем поединке чемпионата «Зебры» уступили на своем поле «Лацио» (0:1). В четырех прошлых матчах они выиграли лишь один раз.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,485.
Успех гостей оценивается в 8, тогда как ничья — в 4,58.
Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 3.