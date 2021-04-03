ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
    Все новости спорта

    Удержится ли «Аталанта» в зоне Лиги чемпионов?

    «Аталанта» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 3) на чемпионат Италии по футболу 3 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта» идет на 4-м месте
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 16:00 мск. «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 16:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    В Серии А «Аталанта» занимает 4 место, но отставание от лидера «Интера» выглядит неотыгрываемым. Поэтому речь идет лишь о борьбе за место в Лиге чемпионов.

    В позапрошлом туре Серии А бергамаски переиграли «Специю» (3:1). В прошлом — они оказались сильнее «Вероны» (2:0) на выезде.

    При этом атака у команды Гасперини в чемпионате цветет, пахнет, и даже благоухает — 65 точных выстрела.

    Все прогнозы на Серию А

    Вместе с тем, клуб на два очка опережает «Наполи», но тот сыграл на один матч меньше, поэтому потенциально он выпадет из зоны Лиги чемпионов.

    «Удинезе»

    «Удинезе» по традиции обитает в районе экватора турнирной таблицы. Нынешнее 12 место с 33 очками — вполне привычный показатель.

    А вот в еврокубки команда уже не пробьется. Зато отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, так что можно чувствовать себя относительно спокойно.

  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
  • Переберется ли хавбек ЦСКА в Европу, вернется ли бомбардир «Интера» в Лондон, удержит ли «Арсенал» нападающего и другие трансферные новости последних дней
  • 29/03/2021

    • В минувшем туре команда вновь не смогла победить. «Удинезе» на выезде поделило очки с «Дженоа» (1:1).

    В предыдущем поединке чемпионата «Зебры» уступили на своем поле «Лацио» (0:1). В четырех прошлых матчах они выиграли лишь один раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,485.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Успех гостей оценивается в 8, тогда как ничья — в 4,58.

    Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 3.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Престон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барнсли — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альмерия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021     Артем Дзюба
  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
    • 20:56 27/03/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Удинезе» 03.04.2021 в 16:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.00.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры