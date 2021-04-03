«Аталанта» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 16:00 мск. «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

В Серии А «Аталанта» занимает 4 место, но отставание от лидера «Интера» выглядит неотыгрываемым. Поэтому речь идет лишь о борьбе за место в Лиге чемпионов.

В позапрошлом туре Серии А бергамаски переиграли «Специю» (3:1). В прошлом — они оказались сильнее «Вероны» (2:0) на выезде.

При этом атака у команды Гасперини в чемпионате цветет, пахнет, и даже благоухает — 65 точных выстрела.

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Вместе с тем, клуб на два очка опережает «Наполи», но тот сыграл на один матч меньше, поэтому потенциально он выпадет из зоны Лиги чемпионов.

«Удинезе»

«Удинезе» по традиции обитает в районе экватора турнирной таблицы. Нынешнее 12 место с 33 очками — вполне привычный показатель.

А вот в еврокубки команда уже не пробьется. Зато отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, так что можно чувствовать себя относительно спокойно.

В минувшем туре команда вновь не смогла победить. «Удинезе» на выезде поделило очки с «Дженоа» (1:1).

В предыдущем поединке чемпионата «Зебры» уступили на своем поле «Лацио» (0:1). В четырех прошлых матчах они выиграли лишь один раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,485.

Успех гостей оценивается в 8, тогда как ничья — в 4,58.

Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 3.