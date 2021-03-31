ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин КучаевТрансферный дайджест. 23-29 марта Златан ИбрагимовичКвалификация ЧМ-2022. Проблемы из-за отсутствия VAR, возвращение Златана и мощная Турция Российская «молодежка» по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата ЕвропыМордой по асфальту не возили. Обидное поражение «молодежки» от Франции
  • 07:00
    • «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных
  • 22:40
    • Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона
  • 22:10
    • ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции
  • 20:42
    • НХЛ назвала тройку игроков недели
  • 18:12
    • ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса
  • 14:01
    • В штаб Олича в ЦСКА войдут два помощника
  • 13:41
    • «Спартак» может возглавить бывший игрок «Баварии»
    Все новости спорта

    Греция с Грузией оживятся после перерыва?

    Греция — Грузия. Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, квалификация к ЧМ-2022 по футболу, 31 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Греции Прогнозы на Сборная Грузии
    Прогноз и ставки на Греция — Грузия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Греции
    Греция сыграет на своем поле с Грузией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 31 марта, начало — в 21:45 мск. Греция — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 31 Марта 2021 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 21:45 Грузия Грузия
  • Тбилиси
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
    •

    Греция

    Греки провели стартовый матч квалификации весьма успешно. Все-таки выездная ничья с Испанией (1:1) явно пошла в копилочку.

    Греция этим результатом явно намекнула на свое стремление вклиниться в распределение двух первых мест. Правда, для этого нужно будет знатно пободаться с теми же испанцами и Швецией.

    Разумеется, оппонентов уровня сборной Грузии греки должны обыгрывать. Что эллины и постараются сделать в родных стенах.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С грузинами Греция играет весьма успешно. Из 5 последних очных встреч греки добыли четыре победы при одной ничьей.

    Грузия

    Грузия в квалификации стартовала неудачно. Да, грузины бились достойно как со шведами (1:0), так и с Испанией (1:2), но оба раза уступили.

    Отчетный поединок становится фактически лобовым. Грузия просто обязана брать очки, иначе ее ждет очередной проваленный отборочный цикл.

  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
  • Форвард оформил дубль в победном матче со Словенией
  • 27/03/2021

    • Особенно не повезло грузинам в матче с Испанией. Они продержались до 90-й минуты, но в компенсированное время, все же, пропустили решающий мяч.

    Учитывая текущую диспозицию, грузинам нужно непременно брать очки в этом матче. Правда, делать это придется без дисквалифицированного Левана Шенгелии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Грецию за 1.72, на ничью за 3.52, а на Грузию — за 6.25

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Грекам нужно непременно выигрывать, иначе догнать испанцев со шведами будет сложно.

    Своя мотивация есть и у гостей, обидным образом уступивших в двух стартовых турах.

    Грузины уже доказали, что не боятся грозных имен, вот и на сей раз должны продержаться до второго тайма. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.69

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Медведев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Азербайджан — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Кипр — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Малага — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хорватия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.66
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Черногория — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Уэльс — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Гайана — Багамские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021     Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Греция — Грузия 31.03.2021 в 21:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.69.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры