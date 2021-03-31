Греция
Греки провели стартовый матч квалификации весьма успешно. Все-таки выездная ничья с Испанией (1:1) явно пошла в копилочку.
Греция этим результатом явно намекнула на свое стремление вклиниться в распределение двух первых мест. Правда, для этого нужно будет знатно пободаться с теми же испанцами и Швецией.
Разумеется, оппонентов уровня сборной Грузии греки должны обыгрывать. Что эллины и постараются сделать в родных стенах.
С грузинами Греция играет весьма успешно. Из 5 последних очных встреч греки добыли четыре победы при одной ничьей.
Грузия
Грузия в квалификации стартовала неудачно. Да, грузины бились достойно как со шведами (1:0), так и с Испанией (1:2), но оба раза уступили.
Отчетный поединок становится фактически лобовым. Грузия просто обязана брать очки, иначе ее ждет очередной проваленный отборочный цикл.
Особенно не повезло грузинам в матче с Испанией. Они продержались до 90-й минуты, но в компенсированное время, все же, пропустили решающий мяч.
Учитывая текущую диспозицию, грузинам нужно непременно брать очки в этом матче. Правда, делать это придется без дисквалифицированного Левана Шенгелии.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Грецию за 1.72, на ничью за 3.52, а на Грузию — за 6.25
Грекам нужно непременно выигрывать, иначе догнать испанцев со шведами будет сложно.
Своя мотивация есть и у гостей, обидным образом уступивших в двух стартовых турах.
Грузины уже доказали, что не боятся грозных имен, вот и на сей раз должны продержаться до второго тайма. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.69