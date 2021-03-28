«Оренбург» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 марта, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» сейчас занимает 2 место в турнирной таблице, имея в своем активе 67 очков. Лишь на один пункт отстают нижегородцы.

Минувший тур оренбуржцы провели ударно. Еще бы, добыть три очка в Калининграде (1:2) дорогого стоит.

Да и вообще, весенний цикл команда Марцела Лички проводит многообещающе. Лишь поражение от «Факела» да ничья с «Акроном» несколько ухудшают картину.

Прогнозы на ФНЛ

В матче первого круга «Оренбург» на выезде сыграл вничью с «Велесом» (1:1). Вот только теперь диспозиция поменялась: команда Лички, что называется, побежала.

«Велес»

Московский клуб уже добился многого, но, все же, вряд ли попадет в стыки. Сейчас «Велес» занимает 7 место с 54 очками.

Минувший тур исключением не стал. «Велес» дома минимально проиграл «Чайке», да и вообще, со стабильностью команда весной не дружит.

«Велес» играет, что называется, от саксофона до ножа. Может грохнуть молодых спартаковцев со счетом 5:0, а могут — уступить столь же молодым краснодарцам (2:1).

Уже два матча команда не знает вкуса побед. Мало того, в отчетной встрече «Велесу» будет противостоять набирающая силы бригада Лички.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.39, на ничью за 4.54, а на «Велес» — за 8.30

Хозяева настроены взять три очка, ведь конкуренты за прямой выход в РПЛ поджимают.

«Велес» нестабилен, но традиционно способен пободаться с любым соперником.

Оренбуржцы, несомненно, сыграют первым номером, однако гости не должны дать себя в обиду. Наши прогноз и ставка — Фора «Велеса» +1.5 с коэффициентом 1.68