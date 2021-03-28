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    Сможет ли Италия одержать вторую победу в отборе?

    Болгария — Италия. Прогноз (к. 1.71) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Болгария — Италия
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    Роберто Манчини
    Во 2-м туре отбора на ЧМ-2022 сборнаяБолгарии примет сборную Италии. Матч пройдет на стадионе «Васил Левски» в Софии. Начало — в 22.45 мск. Болгария — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Болгарии

    Сборная Болгарии начала свой путь в отборе на ЧМ-2022 домашним матчем против сборной Швейцарии, в котором команда проиграла со счетом 1:3.

    Таким образом, после первого тура болгары расположились на четвертом из пяти мест в своей группе.

    В прошлом году сборная Болгарии провела девять матчей, сумев выиграть лишь раз (3:0 в контрольном матче против Гибралтара) при двух ничьих и семи поражениях.

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    В Лиге наций Болгария выступила неудачно — всего 2 очка в группе с Уэльсом, Финляндией и Ирландией, последнее место и вылет в дивизион С.

    Сборная Италии

    Сборная Италии стартовала в отборе на ЧМ-2022 с домашней победы над Северной Ирландией. Итальянцы обыграли со счетом 2:0.

    Таким образом, сборная Италии продлила свою серию без поражений до 20 матчей. В предыдущий раз итальянцы проигрывали еще в 2018-м году.

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    • В прошлом году Италия провела 8 матчей, в которых одержала 5 побед при 3 ничьих.

    В Лиге наций итальянцы выступили без поражений в группе с Нидерландами, Польшей и Боснией и Герцеговиной. Команда Роберто Манчини набрала 12 очков и пробилась в решающую стадию турнира.

    Прогноз и ставка

    На победу Болгарии дается коэффициент 14,50, на ничью — 6,90, а на Италию — 1,22.

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    В предыдущий раз Болгария и Италия встречались относительно недавно — в отборе на Евро-2016. Тогда болгарской сборной удалось отобрать очки дома (2:2), а в ответной игре Италия победила (1:0).

    Прогноз и ставка на матч — победа Италии и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,71.

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