«Фулхэм»
«Фулхэм» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 26 очков. Спасительной 17-й строчке он проигрывает на два очка.
«Дачники» одержали пять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений в национальном первенстве.
До недавнего времени команда не проигрывала ровно месяц. За этот период она обыграла «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также разошлась миром с «Вест Хэмом» (0:0), «Бернли» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).
После этого в АПЛ лондонцы уступили на своем поле «Тоттенхэму» (0:1), победили на выезде «Ливерпуль» (1:0) и потерпели разгром от «Манчестер Сити» (0:3).
«Лидс»
«Лидс» в последнее время чаще не побеждает, а в основном проигрывает. В этом году у команды Марсело Бьелсы 4 победы, одна ничья и семь поражений в АПЛ.
Стоит отметить, что «Лидс» — одна из наиболее бескомпромиссных команд чемпионата — всего три ничьи в 29 матчах.
В последних турах «Лидс» разгромил «Саутгемптон» (3:0), но затем проиграл «Астон Вилле» (0:1) и «Вест Хэму» (0:2), а также сыграл вничью с «Челси» (0:0) дома.
В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает 12-е место. У команды в активе 36 очков. Забито 43 гола, а пропущено 46.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.