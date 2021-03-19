19 марта на стадионе «Крейвен Коттедж» «Фулхэм» примет «Лидс» в рамках матча 29 тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. «Фулхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 26 очков. Спасительной 17-й строчке он проигрывает на два очка.

«Дачники» одержали пять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений в национальном первенстве.

До недавнего времени команда не проигрывала ровно месяц. За этот период она обыграла «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также разошлась миром с «Вест Хэмом» (0:0), «Бернли» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

После этого в АПЛ лондонцы уступили на своем поле «Тоттенхэму» (0:1), победили на выезде «Ливерпуль» (1:0) и потерпели разгром от «Манчестер Сити» (0:3).

«Лидс»

«Лидс» в последнее время чаще не побеждает, а в основном проигрывает. В этом году у команды Марсело Бьелсы 4 победы, одна ничья и семь поражений в АПЛ.

Стоит отметить, что «Лидс» — одна из наиболее бескомпромиссных команд чемпионата — всего три ничьи в 29 матчах.

В последних турах «Лидс» разгромил «Саутгемптон» (3:0), но затем проиграл «Астон Вилле» (0:1) и «Вест Хэму» (0:2), а также сыграл вничью с «Челси» (0:0) дома.

В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает 12-е место. У команды в активе 36 очков. Забито 43 гола, а пропущено 46.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.