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    «Шпоры» продлят победную серию?

    «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Англии, 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»
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    Деле Алли
    7 марта в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги состоится очередное лондонское дерби, в котором «Тоттенхэм» на своей арене сыграет с «Кристал Пэлас». Начало — в 22:15 по мск. «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    Подопечные Жозе Моуринью подходят к данному поединку с 3-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Началась она с домашнего разгрома австрийского «Вольфсберга» (4:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    После этого «Тоттенхэм» выиграл две игры подряд в чемпионате Англии. Сперва он добился крупной виктории в родных стенах над «Бернли» (4:0), а затем минимально обыграл в гостях 1:0 «Фулхэм».

    «Шпоры» с 42 набранными баллами разместились на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять пунктов, а от ЛЕ мест на четыре балла.

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    В текущем сезоне на данный момент лондонский коллектив заработал одинаково очков и дома, и на выезде (по 21). На своей территории он шесть раз победил, четырежды уступил и трижды сыграл вничью, разница мячей — 21:13.

    «Кристал Пэлас»

    В данный момент «Кристал Пэлас» идет на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка и опережает зону вылета уже аж на 11 пунктов.

    К этому поединку «стекольщики» подходят после домашней мировой с «Манчестер Юнайтед», сыграв 0:0, что стало второй подряд ничьей с таким же счетом. Ранее они в своих стенах поделили очки с «Фулхэмом».

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  • 03/03/2021

    • Перед этим столичный клуб обыграл на выезде «Брайтон» со счетом 2:1, а еще ранее потерпел два подряд поражения с общим счетом 0:5.

    На чужих полях «орлы» заработали в этом сезоне столько же, сколько и дома (по 17 баллов). Выиграли пять встреч при двух ничьих и шести фиаско, разница мячей — 15:22.

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    В первом круге эти клубы поделили очки (1:1), а в прошлом сезоне «шпоры» в поединках с «орлами» заработали четыре очка, выиграв 4:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тоттенхэма» — 1.52, победа «Кристал Пэлас» — 7.10, ничья — 4.64.

    Прогнозируем, что «шпоры» в погоне за путевку в ЛЧ на своем поле обыграют «стекольщиков» минимум в один мяч. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1).

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