ПСВ
У футболистов ПСВ сейчас далеко не самое хорошее настроение. В четверг клуб из Эйндховена вылетел из Лиги Европы. Несмотря на победу над «Олимпиакосом» в ответной встрече, по сумме двух матчей ПСВ все-таки уступил грекам.
В чемпионате Нидерландов ПСВ после 23-х сыгранных матчей занимает второе.
В прошлом туре ПСВ с трудом выиграл на своем поле у «Витесса» (3:1). Победный гол удалось забить только в конце игры, а его автором стал Марио Гетце, который в итоге оформил дубль.
Перед этим же ПСВ умудрился потерять очки с «Ден Хаагом» — всего лишь ничья в матче с предпоследней командой.
При этом в 11-ти домашних турах ПСВ не смог набрать очки лишь в матче против АЗ Алкмар. Во всех остальных случаях команда Рогера Шмидта одержала победы на своем поле.
«Аякс»
«Аякс» продолжает лидировать, опережая ПСВ на шесть очков. И при этом у амстердамского клуба еще есть игра в запасе.
Ну и в отличие от ПСВ, «Аякс» продолжает участие в Лиге Европы. Действующий чемпион Нидерландов на этой неделе еще раз выиграл у французского «Лилля» (2:1).
В Эредивизи победная серия «Аякса» составляет семь матчей, в которых команда Эрика тен Хага забила в общей сложности 18 мячей.
Всего же в активе «Аякса» в этом сезоне уже 72 забитых гола. Сложно сказать, кто или что может помешать амстердамцам завоевать очередной чемпионский титул.
Прогноз и ставка
На ПСВ в этом матче можно поставить за 3.62, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Аякса» — за 2.05.
«Аякс» буквально пару недель назад обыграл ПСВ в Кубке Нидерландов — 2:1. А вот первая встреча этих команд в рамках чемпионата завершилась вничью — 2:2. «Аяксу» тогда пришлось отыгрываться с 0:2.
Вполне вероятно, что ПСВ снова забьет, тем более в домашнем матче. Но на первом плане в этой игре будут успехи «Аякса».
Ставка - победа «Аякса» за 2.05.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Аякса» больше 2,0 за 2.36.