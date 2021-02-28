ПСВ Эйндховен встретится на своем поле с амстердамским «Аяксом» в рамках 24-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 16:30 мск. ПСВ Эйндховен — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

У футболистов ПСВ сейчас далеко не самое хорошее настроение. В четверг клуб из Эйндховена вылетел из Лиги Европы. Несмотря на победу над «Олимпиакосом» в ответной встрече, по сумме двух матчей ПСВ все-таки уступил грекам.

В чемпионате Нидерландов ПСВ после 23-х сыгранных матчей занимает второе.

В прошлом туре ПСВ с трудом выиграл на своем поле у «Витесса» (3:1). Победный гол удалось забить только в конце игры, а его автором стал Марио Гетце, который в итоге оформил дубль.

Перед этим же ПСВ умудрился потерять очки с «Ден Хаагом» — всего лишь ничья в матче с предпоследней командой.

Все прогнозы на футбол

При этом в 11-ти домашних турах ПСВ не смог набрать очки лишь в матче против АЗ Алкмар. Во всех остальных случаях команда Рогера Шмидта одержала победы на своем поле.

«Аякс»

«Аякс» продолжает лидировать, опережая ПСВ на шесть очков. И при этом у амстердамского клуба еще есть игра в запасе.

Ну и в отличие от ПСВ, «Аякс» продолжает участие в Лиге Европы. Действующий чемпион Нидерландов на этой неделе еще раз выиграл у французского «Лилля» (2:1).

В Эредивизи победная серия «Аякса» составляет семь матчей, в которых команда Эрика тен Хага забила в общей сложности 18 мячей.

Всего же в активе «Аякса» в этом сезоне уже 72 забитых гола. Сложно сказать, кто или что может помешать амстердамцам завоевать очередной чемпионский титул.

Прогноз и ставка

На ПСВ в этом матче можно поставить за 3.62, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Аякса» — за 2.05.

«Аякс» буквально пару недель назад обыграл ПСВ в Кубке Нидерландов — 2:1. А вот первая встреча этих команд в рамках чемпионата завершилась вничью — 2:2. «Аяксу» тогда пришлось отыгрываться с 0:2.

Вполне вероятно, что ПСВ снова забьет, тем более в домашнем матче. Но на первом плане в этой игре будут успехи «Аякса».

Ставка - победа «Аякса» за 2.05.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Аякса» больше 2,0 за 2.36.