«Сельта» сыграет на своем поле с «Вальядолидом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 16:00 мск. «Сельта» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. Стартовала команда из Виго отвратительно, но затем улучшила свои результаты.

Сейчас команда занимает 11 место, имея в своем активе 29 очков. «Сельта» атакует не особо результативно, забив 29 голов в 24 матчах. При этом оборона действует отнюдь не идеально, о чем свидетельствует показатель в виде 36 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче «Сельта» уступила. На выезде команда не смогла разжиться очками, проиграв «Валенсии» (2:0).

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Из кадровых потерь команды стоит отметить лишь травмированного Эмре Мора. Правда, нынешний сезон у турецкого хавбека откровенно не получается.

«Вальядолид»

«Вальядолид» в минувшем туре чемпионата дал бой гранду. Дома команда минимально уступила мадридскому «Реалу».

Сейчас команда занимает опасное 18 место в турнирной таблице с 21 очком в активе. При этом атака «Вальядолида» выглядит традиционно скромно: в 24 матчах забито 22 мяча.

А вот пропускает «Вальядолид» многовато. 35 мячей в 24 матчах — с такими показателями вылет в Сегунду выглядит вполне реальным.

Нынешнее турнирное положение команды не оставляет ничего другого, кроме как брать очки. К слову, в первом круге «Вальядолид» расписал мировую с «Сельтой» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 1.87, на ничью за 3.65, а на «Вальядолид» — за 4.35

Хозяева еще имеют математические шансы зацепить за еврокубки.

«Вальядолид» пребывает в зоне вылета, стало быть, будет искать счастье в атаке.

Очные встречи этих команд традиционно получаются боевыми, к тому же и тем, и другим срочно нужны очки. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60