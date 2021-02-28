ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига ЕвропыЖеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021 «Зенит» — «Ростов»РПЛ. «Зенит» примет «Ростов», ЦСКА в гостях у «Локомотива» «Барселона»Примера. «Севилья» примет «Барселону», «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
  • 22:58
    • Источник: Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм»
  • 16:56
    • Матчи ЦСКА — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» перенесены
  • 15:39
    • Состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы
  • 20:57
    • «Ротор» одержал волевую победу над «Тамбовом»
  • 17:51
    • Гол Мбаппе признан лучшим по итогам первого круга 1/8 Лиги чемпионов
  • 16:11
    • Левандовски — игрок недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    «Сельта» будет торопить события?

    «Сельта» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, Примера, 28 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Сельту Прогнозы на Вальядолид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Вальядолид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яго Аспас
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Вальядолидом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 16:00 мск. «Сельта» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 28 Февраля 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 16:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    «Сельта» в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. Стартовала команда из Виго отвратительно, но затем улучшила свои результаты.

    Сейчас команда занимает 11 место, имея в своем активе 29 очков. «Сельта» атакует не особо результативно, забив 29 голов в 24 матчах. При этом оборона действует отнюдь не идеально, о чем свидетельствует показатель в виде 36 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче «Сельта» уступила. На выезде команда не смогла разжиться очками, проиграв «Валенсии» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Из кадровых потерь команды стоит отметить лишь травмированного Эмре Мора. Правда, нынешний сезон у турецкого хавбека откровенно не получается.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» в минувшем туре чемпионата дал бой гранду. Дома команда минимально уступила мадридскому «Реалу».

    Сейчас команда занимает опасное 18 место в турнирной таблице с 21 очком в активе. При этом атака «Вальядолида» выглядит традиционно скромно: в 24 матчах забито 22 мяча.

  • «Реал» вернулся: не списывайте его со счетов
  • Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Реал»
  • 25/02/2021

    • А вот пропускает «Вальядолид» многовато. 35 мячей в 24 матчах — с такими показателями вылет в Сегунду выглядит вполне реальным.

    Нынешнее турнирное положение команды не оставляет ничего другого, кроме как брать очки. К слову, в первом круге «Вальядолид» расписал мировую с «Сельтой» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 1.87, на ничью за 3.65, а на «Вальядолид» — за 4.35

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Хозяева еще имеют математические шансы зацепить за еврокубки.

    «Вальядолид» пребывает в зоне вылета, стало быть, будет искать счастье в атаке.

    Очные встречи этих команд традиционно получаются боевыми, к тому же и тем, и другим срочно нужны очки. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Енисей — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Алания — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Текстильщик — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Борнмут — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эйбар — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ
  • «Ливерпуль» достиг нового дна
    • 03:26 21/02/2021     Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 16-22 февраля
    • 23:45 22/02/2021     Артемий Панарин
  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
    • 23:34 23/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Вальядолид» 28.02.2021 в 16:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры