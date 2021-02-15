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    «Фиолетовые» вернут себе вторую строку?

    «Тулуза» — «Аяччо». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Франции,15 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Аяччо»
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    «Тулуза»
    В понедельник, 15 февраля, в рамках 25-го тура французской Лиги 2 «Тулуза» на своем поле сыграет с «Аяччо». Поединок начнется в 22:45 по мск. «Тулуза» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 15 Февраля 2021 года
    Тулуза
  • Франция. Кубок
    •  Тулуза 22:45 Аяччо Аяччо
  • Франция. Лига 2
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.05
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  • 4.75
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    «Тулуза»

    «Тулуза» с 46 очками на данный момент расположилась на третей строчке турнирной таблицы Лиги 2, уступая второй позиции по разнице мячей, но имеет матч в запасе.

    Непосредственно перед данным поединком «фиолетовые» обыграли на выезде 2:0 «Бордо» из Лиги 1 в рамках 1/32 финала Кубка Франции, прервав т.с. свою 2-матчевую неудачную серию.

    В этот период коллектив Патриса Гаранда в чемпионате страны проиграл на выезде 1:3 «Осеру» и расписал гостевую мировую с «Труа» (1:1). А ранее он одержал три подряд победы.

    Все прогнозы на футбол

    12 домашних встреч текущего розыгрыша Лиги 2 принесли «Тулузе» семь викторий, три мировых результата и два фиаско, разница мячей в этих играх — 24:15.

    «Аяччо»

    «Аяччо» с 32 набранными баллами перед этим туром делит 11 с «Сошо», сильно отстав от зоны плей-офф повышения (пятая позиция).

    В своем последнем проведенном матче корсиканцы крупно проиграли на выезде «Лиону» (1:5) в Кубке Франции, а перед этим в чемпионате дома расписали мировую с «Осером» (0:0).

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    • Перед этим островитяне одержали две подряд победы, забивая в каждом по два мяча. А проиграли они только один из девяти предыдущих матчей в Лиге 2, одержав пять побед и трижды сыграв вничью.

    На выезде «Аяччо» выступает посредственно, выиграв только три раза из 12. Еще он пять матчей проиграл и четыре раза делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных — 11:17.

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    В первом круге текущего первенства «Тулуза» выиграла у «Аяччо» на его поле со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 2.18, победа «Аяччо» — 3.42, ничья — 3.38.

    В предстоящей игре ожидаем, что «Тулуза» вновь сможет обыграть островитян. Наш прогноз и ставка на данную встречу — П1.

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