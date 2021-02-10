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    В матче будут забивать оба клуба?

    «Рединг» — «Брентфорд». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Англии, 10 февраля 2021 года

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    «Рединг» — «Брентфорд»: прогноз и ставка
    «Брентфорд»
    В среду, 10 февраля, в перенесенном поединке 24-го тура английского Чемпионшипа «Рединг» на своем стадионе «Мадейски» примет «Брентфорд». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Рединг» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Февраля 2021 года
    Рединг
  • Англия. Чемпионшип
    •  Рединг 22:00 Брентфорд Брентфорд
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  • 2.05
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    «Рединг»

    «Рединг» с 48 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице Чемптонашипа, отставая от третьей позиции на пять баллов, а седьмую строку опережает на восемь пунктов.

    В рамках первенства «бисквиты» не знают горечи поражений уже на протяжении последних семи встреч, выиграв в этот период в четырех из них при трех мировых исходах.

    Минувший тур чемпионата принес «роялистам» выездную ничью со «Сток Сити» (0:0), а игровым днем ранее они на своей территории справились с «Борнмутом», победив со счетом 3:1.

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    В родных стенах «Рединг» в текущем розыгрыше Чемпионшипа пока играл бескомпромиссно, выиграв девять раз при четырех мировых результатах, разница мячей в этих играх составляет 22:13.

    «Брентфорд»

    У «Брентфорда» на счету 54 набранных очка и вторая строка в турнирной таблице Чемпионшипа, но в случае победы в этом матче он поднимется на первую позицию.

    «Пчелы» вышли победителями из своих последних трех встреч первенства, поочередно одолев на своей арене «Уикомб» (7:2) и «Бристоль» (3:2), а также в гостях «Мидлсбро» со счетом 4:1 в минувшем туре.

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    • К слову, беспроигрышная серия коллектива из Лондона в рамках чемпионат составляет уже 19 поединков, где было 11 побед и восемь ничьих. И только в шести случаях он смог сохранить свои ворота на замке в этот период.

    В 13 выездных матчах текущего Чемпионшипа «Брентфорд» добыл семь викторий, четыре раза делил очки с оппонентами и дважды уступил, разница забитых и пропущенных составляет 23:12.

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    В первом круге «Брентфорд» дома одолел «Рединг» со счетом 3:1, ав прошлом сезоне «пчелы» выиграли дважды — 1:0 и 3:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Брентфорд» — 2.10, победа «Рединга» — 3.82, ничья — 3.38.

    Оба коллектив сейчас пребывают в хорошей форме, забивая почти в каждой игре. Ожидаем, что и их очная встреча будет с обоюдно проведенными голами. Наш прогноз — обе забьют: да.

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