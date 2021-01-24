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    Одержит ли «Юве» победу над «Болоньей»?

    «Ювентус» — «Болонья». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Болонья»
    Криштиану Роналду
    В воскресенье, 24 января, «Ювентус» на своем поле примет «Болонью» в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 14:30 по московскому времени. «Ювентус» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Января 2021 года
    Ювентус
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    •  Ювентус 14:30 Болонья Болонья
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    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 33 очка.

    «Старая синьора» в 17 сыгранных турах одержала девять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

    В январе команда Андреа Пирло обыграла «Удинезе» (4:1), «Милан» (3:1) и «Сассуоло» (3:1), но уступила «Интеру» (0:2).

    Также «Юве» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одолев «Дженоа» (3:2 д.в.), и завоевал Суперкубок страны, победив «Наполи» (2:0).

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    В лазарете туринской команды находятся Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Пауло Дибала, Мерих Демираль, Франко Исраэль и Джанлука Фработта.

    «Болонья»

    «Болонья» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 20 набранными очками.

    На счету «красно-синих» пять побед, пять ничьих и восемь поражений в 18 сыгранных турах.

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  • 21/01/2021

    • В этом месяце подопечные Синиши Михайловича поделили очки с «Фиорентиной» (0:0) и «Удинезе» (2:2), уступили «Дженоа» (0:2) и выиграли у «Вероны» (1:0).

    После травм у «Болоньи» восстанавливаются Федерико Сантандер, Гари Медель и Ибраима Мбайе.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.41, победа «Болоньи» — 7.60, ничья — 5.10.

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    «Красно-синие» улучшили свое турнирное положение после важной победы над «Вероной» в предыдущем туре. Однако, несмотря на этот успех, у подопечных Синиши Михайловича очень мало надежд на хорошее выступление в Турине.

    В этом сезоне «Болонья» выиграла всего одну из девяти выездных встреч чемпионата, а в двух последних еще и не забила ни одного мяча, хотя играла с командами из нижней части таблицы.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «хозяева победят и не пропустят» за 2.65.

    Еще один вариант — «победа "Ювентуса" с форой -1,5» за 2.10. Особой активности ждем от Криштиану Роналду, который должен воодушевиться после победного гола в ворота «Наполи».

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