«Ювентус» — «Болонья». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 24 января 2021 года

«Ювентус»
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 33 очка.
«Старая синьора» в 17 сыгранных турах одержала девять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
В январе команда Андреа Пирло обыграла «Удинезе» (4:1), «Милан» (3:1) и «Сассуоло» (3:1), но уступила «Интеру» (0:2).
Также «Юве» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одолев «Дженоа» (3:2 д.в.), и завоевал Суперкубок страны, победив «Наполи» (2:0).
В лазарете туринской команды находятся Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Пауло Дибала, Мерих Демираль, Франко Исраэль и Джанлука Фработта.
«Болонья»
«Болонья» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 20 набранными очками.
На счету «красно-синих» пять побед, пять ничьих и восемь поражений в 18 сыгранных турах.
В этом месяце подопечные Синиши Михайловича поделили очки с «Фиорентиной» (0:0) и «Удинезе» (2:2), уступили «Дженоа» (0:2) и выиграли у «Вероны» (1:0).
После травм у «Болоньи» восстанавливаются Федерико Сантандер, Гари Медель и Ибраима Мбайе.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.41, победа «Болоньи» — 7.60, ничья — 5.10.
«Красно-синие» улучшили свое турнирное положение после важной победы над «Вероной» в предыдущем туре. Однако, несмотря на этот успех, у подопечных Синиши Михайловича очень мало надежд на хорошее выступление в Турине.
В этом сезоне «Болонья» выиграла всего одну из девяти выездных встреч чемпионата, а в двух последних еще и не забила ни одного мяча, хотя играла с командами из нижней части таблицы.
Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «хозяева победят и не пропустят» за 2.65.
Еще один вариант — «победа "Ювентуса" с форой -1,5» за 2.10. Особой активности ждем от Криштиану Роналду, который должен воодушевиться после победного гола в ворота «Наполи».