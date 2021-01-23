«Севилья» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 января, начало — в 18:15 мск. «Севилья» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Да, команда замыкает первую пятерку, но амбиции-то повыше!

Минувший тур принес победу над «Алавесом» (1:2). Так что севильцы постепенно приходят в себя.

Главная проблема команды — тусклая атака. Забито всего 23 мяча в 18 матчах. В свои же ворота пропущено 16.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Кадис» для севильцев — удобный соперник. В 6 последних матчах команда неизменно брала верх.

«Кадис»

«Кадис» освоился в Примере. Вот уже команда занимает высокое, как для себя, 9 место в турнирной таблице.

А проблема у команды — сродни севильской. Атакует «Кадис» крайне вяло, в 19 встречах отличившись 17 раз.

Минувший тур команда провела не лучшим образом. «Кадис» дома расписал мировую с «Леванте» (2:2).

Разумеется, выезд на «Рамон Санчес Писхуан» ничего хорошего новичку элиты не сулит. Тем более, севильцы явно постараются подняться в лидирующую тройку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.46, на ничью за 4.32, а на «Кадис» — за 8.44

Хозяева намерены решить свои проблемы со слабой атакой. Так почему бы не сделать это на родной арене?!

«Кадис» нестабилен, но пободаться в матче с сильным оппонентом вполне способен.

Мотивация хозяев улучшить свое турнирное положение сыграет свою роль. Наши прогноз и ставка — Фора «Севильи» -0.75 с коэффициентом 1.60