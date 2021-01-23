«Севилья»
«Севилья» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Да, команда замыкает первую пятерку, но амбиции-то повыше!
Минувший тур принес победу над «Алавесом» (1:2). Так что севильцы постепенно приходят в себя.
Главная проблема команды — тусклая атака. Забито всего 23 мяча в 18 матчах. В свои же ворота пропущено 16.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Кадис» для севильцев — удобный соперник. В 6 последних матчах команда неизменно брала верх.
«Кадис»
«Кадис» освоился в Примере. Вот уже команда занимает высокое, как для себя, 9 место в турнирной таблице.
А проблема у команды — сродни севильской. Атакует «Кадис» крайне вяло, в 19 встречах отличившись 17 раз.
Минувший тур команда провела не лучшим образом. «Кадис» дома расписал мировую с «Леванте» (2:2).
Разумеется, выезд на «Рамон Санчес Писхуан» ничего хорошего новичку элиты не сулит. Тем более, севильцы явно постараются подняться в лидирующую тройку.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.46, на ничью за 4.32, а на «Кадис» — за 8.44
Хозяева намерены решить свои проблемы со слабой атакой. Так почему бы не сделать это на родной арене?!
«Кадис» нестабилен, но пободаться в матче с сильным оппонентом вполне способен.
Мотивация хозяев улучшить свое турнирное положение сыграет свою роль. Наши прогноз и ставка — Фора «Севильи» -0.75 с коэффициентом 1.60