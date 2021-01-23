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    «Севилья» не допустит потери очков

    «Севилья» — «Кадис». Прогноз и ставка (к. 1.60) на футбол, Ла Лига 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Кадис»
    Юссеф Эн-Несири
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 января, начало — в 18:15 мск. «Севилья» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Января 2021 года
    Севилья
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    •  Севилья 18:15 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Севилья»

    «Севилья» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Да, команда замыкает первую пятерку, но амбиции-то повыше!

    Минувший тур принес победу над «Алавесом» (1:2). Так что севильцы постепенно приходят в себя.

    Главная проблема команды — тусклая атака. Забито всего 23 мяча в 18 матчах. В свои же ворота пропущено 16.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Кадис» для севильцев — удобный соперник. В 6 последних матчах команда неизменно брала верх.

    «Кадис»

    «Кадис» освоился в Примере. Вот уже команда занимает высокое, как для себя, 9 место в турнирной таблице.

    А проблема у команды — сродни севильской. Атакует «Кадис» крайне вяло, в 19 встречах отличившись 17 раз.

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    • Минувший тур команда провела не лучшим образом. «Кадис» дома расписал мировую с «Леванте» (2:2).

    Разумеется, выезд на «Рамон Санчес Писхуан» ничего хорошего новичку элиты не сулит. Тем более, севильцы явно постараются подняться в лидирующую тройку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.46, на ничью за 4.32, а на «Кадис» — за 8.44

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    Хозяева намерены решить свои проблемы со слабой атакой. Так почему бы не сделать это на родной арене?!

    «Кадис» нестабилен, но пободаться в матче с сильным оппонентом вполне способен.

    Мотивация хозяев улучшить свое турнирное положение сыграет свою роль. Наши прогноз и ставка — Фора «Севильи» -0.75 с коэффициентом 1.60

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