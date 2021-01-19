«Лестер» — «Челси». Прогноз и ставка (к. 2.32) на АПЛ 19 января 2021 года

«Челси» сыграет на выезде с «Лестером» в рамках перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 23:15 мск. «Лестер» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

Сезон в АПЛ добрался до экватора, и, по всей видимости, да, «Лестер» будет бороться за чемпионский титул. После 18-ти сыгранных матчей команда Брэндана Роджерса занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Манчестер Юнайтед» лишь на два очка.

В прошлом матче «Лестер» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (2:0), а перед этим выиграл в гостях у «Ньюкасла».

Кроме того, перед Новым годом «Лестер» провел шикарные матчи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Беспроигрышная серия «Лестера» составляет пять матчей.

«Челси»

Тем временем «Челси» пока всего лишь седьмой. В этом сезоне про чемпионские амбиции можно забыть, к решению таких задач команда Фрэнка Лэмпарда пока не готова.

В прошлом туре «Челси» выиграл у «Фулхэма» — всего лишь 1:0. Перед этим же было два поражения и ничья. «Челси» с треском проиграл «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

Все прогнозы на АПЛ

В семи предыдущих турах у «Челси» четыре поражения и лишь две победы.

«Челси» проиграл три из четырех предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а на победу «Челси» — за 2.41.

Странно, конечно, совсем нелогично отдавать сейчас «Челси» статус фаворита. С такой игрой и результатами коэффициент на гостей должен быть значительно выше.

Соответственно, ставка — на «Лестер», но с подстраховкой. Победа «Лестера» с форой (0) за 2.32.

А также ставка на индивидуальный тотал «Лестера» больше 1,5 за 2.11.