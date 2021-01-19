«Лестер» — «Челси». Прогноз и ставка (к. 2.32) на АПЛ 19 января 2021 года

«Лестер»
Сезон в АПЛ добрался до экватора, и, по всей видимости, да, «Лестер» будет бороться за чемпионский титул. После 18-ти сыгранных матчей команда Брэндана Роджерса занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Манчестер Юнайтед» лишь на два очка.
В прошлом матче «Лестер» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (2:0), а перед этим выиграл в гостях у «Ньюкасла».
Кроме того, перед Новым годом «Лестер» провел шикарные матчи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Беспроигрышная серия «Лестера» составляет пять матчей.
«Челси»
Тем временем «Челси» пока всего лишь седьмой. В этом сезоне про чемпионские амбиции можно забыть, к решению таких задач команда Фрэнка Лэмпарда пока не готова.
В прошлом туре «Челси» выиграл у «Фулхэма» — всего лишь 1:0. Перед этим же было два поражения и ничья. «Челси» с треском проиграл «Арсеналу» и «Манчестер Сити».
В семи предыдущих турах у «Челси» четыре поражения и лишь две победы.
«Челси» проиграл три из четырех предыдущих матчей в гостях.
Прогноз и ставка
На «Лестер» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а на победу «Челси» — за 2.41.
Странно, конечно, совсем нелогично отдавать сейчас «Челси» статус фаворита. С такой игрой и результатами коэффициент на гостей должен быть значительно выше.
Соответственно, ставка — на «Лестер», но с подстраховкой. Победа «Лестера» с форой (0) за 2.32.
А также ставка на индивидуальный тотал «Лестера» больше 1,5 за 2.11.