«Наполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Серии А 17 января 2021 года

«Наполи» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 января, начало — в 14:30 мск. «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

В нынешнем сезоне неаполитанцы вряд ли смогут претендовать на что-то серьезное. По крайней мере, в чемпионской гонке команда Дженнаро Гаттузо не участвует.

Да и результаты «Наполи» язык не повернется назвать стабильными. Недавнее домашнее поражение от «Специи» (1:2) стало чуть ли не главной сенсацией текущего сезона в Серии А.

Правда, после той коллизии неаполитанцы на выезде переиграли «Удинезе» (1:2). Ну а на днях команда еще и прошла в четвертьфинал Кубка Италии, одолев «Эмполи» (3:2).

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Перед дерби лациале имеют не лучшую кадровую диспозицию. В лазарете до сих пор пребывают Виктор Осимхен и Константинос Манолас.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в минувшем туре дома минимально переиграла «Кальяри». Между тем, «фиалки» находятся на скромном 12 месте в турнирной таблице Серии А.

Гандикап от опасной зоны составляет 6 очков, так что флорентийцы могут чувствовать себя относительно спокойно. Вот только нужно срочно улучшать атакующие показатели. Нынешние не впечатляют — 18 голов в 17 встречах.

В Кубке Италии команда не преуспела. Да, «Фиорентина» дала бой «Интеру», но в овертайме все же уступила дорогу в следующий раунд миланцам (1:2).

В Неаполе гости постараются зацепиться за очки. Однако после кубковой встречи команда до конца вряд ли успеет восстановиться.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.57, на ничью за 4.30, а на «Фиорентину» — за 5.80

Неаполитанцы уже растеряли массу очков, так что дома будут стремиться взять максимум.

«Фиорентина» намеревается побороться, как минимум, за ничью, однако вряд ли в итоге ее добьется.

Команда Гаттузо наверняка предложит гостям высокий темп, и своего в итоге добьется. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 1.57