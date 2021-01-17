«Эспаньол» — «Осасуна». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.73 на матч Кубка Испании 17 января 2021 года

17 января в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Осасуной» в рамках 1/16 финала Кубка Короля. Поединок начнется в 14:00 по мск. «Эспаньол» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньон» — лидер текущего розыгрыша Сегунды — второго по значимости дивизиона Испании. После первого круга у коллектива на счету 45 баллов и отрыв от ближайшего преследователя в три балла.

«Попугаи» за последние девять игр с учетом всех турнирах выиграли восемь из них при одном поражении, которое состоялось 3 января этого года в гостях от «Лас-Пальмаса» (0:1) в чемпионате страны.

После того клуб из Барселоны выиграл две проведенные встречи с одинаковым счетом по 2:0. Одна из этих игр пришлась на матч Сегунды, где в родных стенах был повержен «Кастельон».

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Еще один поединок пришелся на 1/32 финала Кубка Короля — победа над третьелиговым «Бургосом», а ранее в этом турнире «Эспаньол» прошел «Льягостеру» из Сегунды Б, победив только по итогам овертайма — 1:0 ОТ.

«Осасуна»

«Осасуна» — аутсайдер этого розыгрыша Примеры. После 18 туров она с 15 очками идет предпоследней с отставание в три пункта от спасительной позиции.

Клуб из Памплоны за последние два с половиной месяца выигрывал только в Кубке Короля, поочередно одолев низшелиговые «Томарес» и «Олот» 6:0 и 3:0 соответственно.

В рамках чемпионата «красные» последний раз добивались виктории аж 24 октября, одолев тогда на своей территории «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0.

После того «Осасуна» в рамках Примеры пять раз сыграла вничью и семь раз терпела фиаско, одно из которых было в минувшем туре на выезде от «Гранады» — 0:2.

В прошлом сезоне в рамках Примеры «Осасуна» дважды обыграла «Эспаньол»: 1:0 дома и 4:2 в гостях.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньол» — 2.37, победа «Осасуны» — 3.10, ничья — 3.20.

Проход: «Эспаньол» — 1.73; «Осасуна» — 2.11.

Прогнозируем, что лидер Сегунды сможет справится с аутсайдером Примеры на своем поле. Наша ставка на эту игру — проход «Эспаньола».