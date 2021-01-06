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    Лидер Сегунды пройдет в 1/16 финала Кубка Короля?

    «Нумансия» — «Альмерия». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Кубка Испании 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нумансия» — «Альмерия»
    Игрок «Альмерия»
    В среду, 6 января, в рамках 1/32 финала Кубка Короля «Нумансия» в городе Сория сразится с «Альмерией». Поединок начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Нумансия» — «Альмерия».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 06 Января 2021 года
    Нумансия
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Нумансия 14:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Нумансия»

    «Нумансия» уже преодолела один этап текущего кубкового розыгрыша. На предыдущей стадии она в родных стенах разгромили «Лорку» со счетом 4:1.

    Клуб из города Сория проводит нынешний сезон в третьем по силе дивизионе Испании. И там в одной из групп идет на шестой позиции среди десяти участников, но лидеру уступает только два балла.

    Стоит отметить, что в этом сезоне «красные» потерпели пока только два фиаско, четыре игры выиграли и три раза играли вничью, забивая в среднем по голу за игру.

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    Свои две последних матча «Нумансия» выиграла. Одна из этих встреч пришлась на чемпионат, а другая — на Кубок.

    «Альмерия»

    «Альмерия» на предыдущем этапе Кубка Короля в гостях разгромила «Оспиталет» (4:1), который представляет третий по рангу дивизион Испании.

    Это сезон «андалузцы» проводят в Сегунде, где по итогам 20 туров находятся на третьей строке, отставая от дуэта лидеров первенства всего лишь на одно очко.

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    • «Красно-белые» за последние 13 встреч с учетом всех турниров смогли победить в 11 из них, в двух других играх этого отрезка они потерпели поражения.

    В новом году «Альмерия» уже успела провести один поединок, обыграв в рамках Сегунды на своей территории середняка лиги «Понферрадину» со счетом 4:1.

    В прошлом сезоне эти клубы играли в Сегунде. И тогда «Альмерия» дома победила 2:0, а в Сории была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.15, победа «Нумансии» — 3.34, ничья — 3.44.

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    Проход: «Альмерии» — 1.70; «Нумансии» — 2.20.

    Прогнозируем, что один из лидеров Сегунды пройдет представителя третьего дивизиона. Наша ставка — проход «Альмерии». 0

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