«Аталанта» — «Парма». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Серии А 6 января 2021 года

«Аталанта» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Парма».

«Аталанта»

Команда Гасперини уже успела завоевать немало сердец во всей Европе. Так остро и регулярно атаковать — настоящая находка.

Вот и в минувшем туре Серии А бергамаски дома разгромили «Сассуоло», причем в привычном стиле (5:1). Между тем, «Аталанта» атакует не ярче всех в лиге, уступая «Интеру».

6 текущее место для земляков Труффальдино — явно не предел возможностей. Правда, по потерянным очкам «Аталанта» находится в зоне Лиги чемпионов.

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В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Марио Пашалича. Экс-спартаковец давненько пребывает в клубном лазарете.

«Парма»

«Парма» в минувшем туре опозорилась, причем в родных стенах. Поражение от одного из аутсайдеров «Торино» (0:3) получилось очень болезненным.

В общем, пармезанцы упали на 16 строчку, имея в своем активе скромный багаж из 12 очков. И это не удивительно, особенно с учетом худшего показателя забитых мячей в Серии А — лишь 13 голов в 15 матчах.

В этом матче «Парме» предстоит испытать все прелести мощной атаки противника. При этом, команда не выигрывает еще с конца ноября, когда на выезде была обыграна «Дженоа» (1:2).

Пармезанцы нынче пребывают в ужасном психологическом состоянии. Поражение сменяет новое поражение, так что выезд в Бергамо ничего хорошего команде точно не сулит.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.31, на ничью за 6.16, а на «Парму» — за 9.25.

Хозяева результативно атакуют, и на сей раз имеют все шансы еще улучшить свои атакующие показатели.

«Парма» с «Аталантой» играет откровенно неудачно. В последних пяти матчах пармезанцы уступили в четырех при одной ничьей.

Силы соперников откровенно не равны, к тому же свою роль сыграет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.63 0