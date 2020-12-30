«Брентфорд» — «Борнмут». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Чемпионшип 30 декабря 2020 года

«Брентфорд» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Брентфорд» — «Борнмут».

«Брентфорд»

В минувшем туре «Брентфорд» на выезде переиграл «Кардифф» (2:3). К слову, хет-трик в той встрече оформил Серхи Канос.

Виктория в Кардиффе довела победную серию команды до трех. Более того, последнее поражение «Брентфорда» приключилось еще два месяца назад.

Ныне команда занимает 4 место в турнирной таблице. При этом отставание до заветной второй строчки составляет лишь один балл.

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С «Борнмутом» команда играет не лучшим образом. В 5 последних матчах «Брентфорд» победил лишь однажды при двух ничьих и двух поражениях.

«Борнмут»

«Борнмут» максимально настроен на молниеносное возвращение в АПЛ. Пока команда занимает 3 место, отставая на один пункт от идущего вторым «Суонси», однако имеет матч в запасе.

У «Борнмута», наряду с «Блэкберном», сильнейшая атака в Чемпионшип. 35 забитых мячей в 20 матчах — вполне приемлемый результат.

В предыдущем туре «Борнмут» расписал сухую мировую с «Лутоном». Причем до того команда одержала две победы кряду.

В матче с «Брентфордом» команде придется довольно непросто. Соперник редко проигрывает, да и атакует почти так же мощно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 2.51, на ничью за 3.36, а на «Борнмут» — за 2.91.

«Брентфорд» демонстрирует результативный футбол, к тому же крайне редко проигрывает.

«Борнмут» шикарно атакует, и, видимо, сумеет забить и в этом поединке. Быть может, еще до перерыва.

Обе команды весьма эффективно действуют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64 0