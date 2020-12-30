ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 22-28 декабря Ханс-Дитер ФликГерой года-2020. Победитель ЛЧ, чемпион АПЛ и российский прорыв в теннисе Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМБез паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
  • 22:44
    • Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»
  • 22:30
    • «Челси» не справился с «Астон Виллой»
  • 22:05
    • «Динамо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку»
  • 19:21
    • Встреча «Эвертона» и «Ман Сити» перенесена из-за коронавируса
  • 21:52
    • Хет-трик Кузьменко помог СКА одолеть «Сочи»
  • 21:12
    • Елисеев и Павлова выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»
  • 19:57
    • «Лестер» спасся от поражения в матче с «Кристал Пэласом»
    Все новости спорта

    Счет будет открыт до перерыва

    «Брентфорд» — «Борнмут». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Чемпионшип 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Борнмут
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Борнмут»
    Доминик Соланке
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Брентфорд» — «Борнмут».
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Декабря 2020 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 20:30 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Брентфорд»

    В минувшем туре «Брентфорд» на выезде переиграл «Кардифф» (2:3). К слову, хет-трик в той встрече оформил Серхи Канос.

    Виктория в Кардиффе довела победную серию команды до трех. Более того, последнее поражение «Брентфорда» приключилось еще два месяца назад.

    Ныне команда занимает 4 место в турнирной таблице. При этом отставание до заветной второй строчки составляет лишь один балл.

    Все прогнозы на АПЛ

    С «Борнмутом» команда играет не лучшим образом. В 5 последних матчах «Брентфорд» победил лишь однажды при двух ничьих и двух поражениях.

    «Борнмут»

    «Борнмут» максимально настроен на молниеносное возвращение в АПЛ. Пока команда занимает 3 место, отставая на один пункт от идущего вторым «Суонси», однако имеет матч в запасе.

    У «Борнмута», наряду с «Блэкберном», сильнейшая атака в Чемпионшип. 35 забитых мячей в 20 матчах — вполне приемлемый результат.

  • «Ливерпуль» не будет чемпионом, если зимой не подпишет защитника
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Борнмут» расписал сухую мировую с «Лутоном». Причем до того команда одержала две победы кряду.

    В матче с «Брентфордом» команде придется довольно непросто. Соперник редко проигрывает, да и атакует почти так же мощно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 2.51, на ничью за 3.36, а на «Борнмут» — за 2.91.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Брентфорд» демонстрирует результативный футбол, к тому же крайне редко проигрывает.

    «Борнмут» шикарно атакует, и, видимо, сумеет забить и в этом поединке. Быть может, еще до перерыва.

    Обе команды весьма эффективно действуют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Денвер — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Словакия U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Портимоненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020
    «Брентфорд» — «Борнмут». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Чемпионшип 30 декабря 2020 года. Прогноз на «Брентфорд» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры