«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Ла Лиги 23 декабря 2020 года

В 15 туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 23 декабря. Начало встречи — в 00:00 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Барселона».

«Вальядолид»

Команда из одноименного города после 14-го тура опустилась в зону вылета на 18 место. Сейчас на ее счету имеется 14 очков, а от спасительных позиций этот клуб отстает только по дополнительным показателям.

В декабре «Вальядолид» сыграл в четырех матчах во всех турнирах. В двух из них бело-фиолетовые победили, а в двух других были ничья и поражение.

Единственным соперником, с которым подопечные Серхио Гонсалеса так и не справились, оказался «Атлетико». На «Ванда Метрополитано» гости уступили всухую (0:2).

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Затем «Вальядолид» обыграл «Осасуну» в Примере (3:2), после чего разнес клуб «Кантолагуа» из глубинки Терсеры (5:0). А в последнем матче Ла Лиги бело-фиолетовые заработали 1 балл в противостоянии с «Севильей» (1:1).

«Барселона»

Каталонский клуб успел сыграть в 13 матчах Примеры. В ходе этих поединков «блауграна» заработала 21 очко и заняла пятое место в таблице. От зоны ЛЧ она отстает на 4 балла.

В половине матчей из шести последних в Ла Лиге «Барселона» обязательно теряла очки. В одном из важнейших поединков сезона каталонцы не справились с «Атлетико» (0:1).

А после домашнего разгрома «Осасуны» (4:0) подопечные Рональда Кумана влетели в гостях «Кадису» (1:2). Затем были победы над «Леванте» (1:0) и «Реалом Сосьедад» (2:1). В последнем туре «Барса» разошлась миром с «Валенсией» (2:2).

В Лиге чемпионов нормально завершить группу сине-гранатовым также не удалось. В последнем матче «Барселона» на «Камп Ноу» была разбита «Ювентусом» (0:3), из-за чего в квартете опустилась на второе место и в плей-офф попала на ПСЖ.

Прогноз и ставка

Победа «Вальядолида» в предстоящем матче оценивается в 7.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу «Барселоны» — 1.45.

После очередной потери очков в домашней игре с «Валенсией» обозленная «Барса» может отыграться на команде, застрявшей в зоне вылета.

Наши прогноз и ставка — победа «Барселоны» с форой -1 с коэффициентом 1.67. 0