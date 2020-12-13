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    «Аугсбург» — «Шальке». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Германии 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Шальке»
    «Шальке» замыкает турнирную таблицу
    В 11 туре чемпионата Германии «Аугсбург» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на «Бай-Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Декабря 2020 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» расположился на 12 строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 12 баллами.

    На счету «фуггеров» три победы, три ничьи и четыре поражения в девяти сыгранных турах.

    В прошлом месяце подопечные Хайко Херрлиха уступили «Герте» (0:3), а также поделили очки с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Фрайбургом» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В первом туре зимы клуб потерпел поражение от «Хоффенхайма» (1:3), чем довел свою безвыигрышную серию до четырех поединков.

    «Шальке»

    «Шальке» расположился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с тремя баллами.

    На счету «Горняков» три ничьи и семь поражений в девяти сыгранных турах.

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    • В ноябрьских матчах команда Мануэля Баума поделила очки с «Майнцем» (2:2), потерпела поражения от «Вольфсбурга» (0:2) и «Боруссии» Менхенгладбах (1:4).

    Уже в декабре она потерпела домашний разгром от «Байера» (0:3), посему «Кобальтовые» не знают успеха четыре поединка кряду лишь при одной ничьей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62. 0

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