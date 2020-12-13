«Аугсбург» — «Шальке». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Германии 13 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Германии «Аугсбург» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на «Бай-Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Шальке».

«Аугсбург»

«Аугсбург» расположился на 12 строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 12 баллами.

На счету «фуггеров» три победы, три ничьи и четыре поражения в девяти сыгранных турах.

В прошлом месяце подопечные Хайко Херрлиха уступили «Герте» (0:3), а также поделили очки с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Фрайбургом» (1:1).

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В первом туре зимы клуб потерпел поражение от «Хоффенхайма» (1:3), чем довел свою безвыигрышную серию до четырех поединков.

«Шальке»

«Шальке» расположился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с тремя баллами.

На счету «Горняков» три ничьи и семь поражений в девяти сыгранных турах.

В ноябрьских матчах команда Мануэля Баума поделила очки с «Майнцем» (2:2), потерпела поражения от «Вольфсбурга» (0:2) и «Боруссии» Менхенгладбах (1:4).

Уже в декабре она потерпела домашний разгром от «Байера» (0:3), посему «Кобальтовые» не знают успеха четыре поединка кряду лишь при одной ничьей.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62. 0