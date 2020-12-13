«Аугсбург» — «Шальке». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Германии 13 декабря 2020 года

«Аугсбург»
«Аугсбург» расположился на 12 строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 12 баллами.
На счету «фуггеров» три победы, три ничьи и четыре поражения в девяти сыгранных турах.
В прошлом месяце подопечные Хайко Херрлиха уступили «Герте» (0:3), а также поделили очки с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Фрайбургом» (1:1).
В первом туре зимы клуб потерпел поражение от «Хоффенхайма» (1:3), чем довел свою безвыигрышную серию до четырех поединков.
«Шальке»
«Шальке» расположился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с тремя баллами.
На счету «Горняков» три ничьи и семь поражений в девяти сыгранных турах.
В ноябрьских матчах команда Мануэля Баума поделила очки с «Майнцем» (2:2), потерпела поражения от «Вольфсбурга» (0:2) и «Боруссии» Менхенгладбах (1:4).
Уже в декабре она потерпела домашний разгром от «Байера» (0:3), посему «Кобальтовые» не знают успеха четыре поединка кряду лишь при одной ничьей.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62. 0