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    Останется ли «Торино» в зоне вылета?

    «Торино» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Серии А 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Удинезе»
    «Торино» занимает 18 место
    В 11 туре чемпионата Италии «Торино» будет принимать «Удинезе». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 12 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Удинезе».

    «Торино»

    «Торино» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 6 набранными очками.

    На счету «быков» одна победа, три ничьи и шесть поражений в девяти сыгранных турах.

    Подопечные Марко Джампаоло одержали единственную победу в начале ноября, когда обыграли «Дженоа» (2:1), после чего разошлись миром с «Кротоне» (0:0) и «Сампдорией» (2:2), а также уступили «Интеру» (2:4).

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    Был шанс набрать еще один балл в туринском дерби, но в концовке коллектив проиграл «Ювентусу» с результатом 1:2.

    «Удинезе»

    В девяти поединках чемпионата команда из города Удине смогла набрать 10 очков, чего достаточно пока для 14 места в таблице. От зоны вылета этот клуб оторвался на 4 пункта.

    На старте сезона «Удинезе» остался без зачетных баллов в трех встречах кряду. В этих матчах черно-белые всухую проиграли «Вероне» (0:1), «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1).

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    • А первая победа была добыта командой Луки Готти в поединке с «Пармой» (3:2). Затем «Удинезе» потерпел поражение от «Фиорентины» (2:3), а в Кубке Италии прошел «Виченца Виртус» (3:1).

    Далее в Серии А черно-белые уступили «Милану» (1:2), расписали мировую с «Сассуоло» (0:0) и обыграли «Дженоа» (1:0). В предыдущем матче «Удинезе» вылетел из Кубка от «Фиорентины» (0:1), а игра прошлого тура с «Аталантой» было перенесена.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70. 0

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