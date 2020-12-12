«Лацио» — «Верона». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Серии А 12 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Верону». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 12 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Верона».

«Лацио»

После десяти сыгранных матчей в чемпионате на счету римской команды имеется 17 очков. В турнирной таблице Серии А она находится на седьмом месте и отстает от еврокубковой зоны на 1 балл.

В последних пяти встречах в рамках итальянского первенства «Лацио» дважды потерял очки. В начале прошлого месяца римляне обыграли «Торино» (4:3).

А после поединка с «быками» подопечные Симоне Индзаги спасли ничью в противостоянии с «Ювентусом» (1:1). Затем в Серии А «орлята» победили «Кротоне» (2:0), уступили «Удинезе» (1:3) и одолели «Специю» (2:1).

Все прогнозы на Серию А

Между играми чемпионата «Лацио» активно боролся из за выход в плей-офф ЛЧ. В последних еврокубковых матчах римляне победили «Зенит» (3:1), а также разошлись миром с «Боруссией» Д (1:1) и «Брюгге» (2:2). В квартете F они финишировали вторыми.

«Верона»

Команда из одноименного города в своих десяти поединках чемпионата смогла заработать 16 зачетных баллов, благодаря чему она занимает восьмое место и находится на расстоянии в 2 очка от еврокубковой зоны.

В конце октября «Верона» сразилась с «Венецией» в 1/32 финала Кубка Италии. В этом матче желто-синие обыграли представителей Серии В по пенальти (3:3, 3:1).

Затем в чемпионате подопечные Ивана Юрича одержали верх над «Беневенто» (3:1), отобрали очки у «Милана» на «Сан-Сиро» (2:2) и всухую влетели «Сассуоло» (0:2).

Далее на стадии 1/16 финала Кубка Италии «мастифы» потерпели поражение от «Кальяри» (1:2). А после вылета из Кубка «Верона» в чемпионате переиграла «Аталанту» (2:0) и скатала ничью с «Кальяри» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Лацио» в этой встрече оценивается в 1.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Вероны» — 4.88.

Оба коллектива практически одинаково идут в таблице Серии А. Разрыв между клубами составляет всего 1 балл. Кроме того, и те и другие намерены побороться за еврокубки.

На «Олимпико» «Лацио» найдет свой шанс на взятие ворот, но и в защите хозяевам будет сложно. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.66. 0