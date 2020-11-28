«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Англии 28 ноября 2020 года

«Вест Бромвич»
Возвращение «Вест Бромвича» в Премьер-лигу пока сложно назвать успешным. После девяти туров команда Славена Билича занимает предпоследнее место.
«Вест Бромвич» до сих пор не одержал ни одной победы. Лучшие результаты хозяев предстоящего матча — ничьи с «Челси», «Бернли» и «Брайтоном».
Серия поражений «Вест Бромвича» на данный момент составляет три матча. На прошлой неделе команда уступила в гостях «Манчестер Юнайтед», а перед этим проиграла «Тоттенхэму». В обоих случаях со счетом 0:1. «Вест Бромвичу». Безусловно, где-то и не везет, но главная причина неудачного старта все-таки заключается в другом: Биличу банально не хватает классных исполнителей.
«Вест Бромвич» в среднем за матч пропускает два мяча.
«Шеффилд Юнайтед»
У «Шеффилд Юнайтед» ситуация еще хуже. Набрав лишь одно очко, гости свалились на самое дно таблицы.
И это довольно неожиданно, учитывая, как здорово команда Криса Уайлдера играла в прошлом сезоне. В какой-то момент даже начали рассуждать о шансах «ШЮ» попасть в топ-4. Было и такое, но сейчас в клубе думают только о том, как спасти текущий сезон и не очутиться в Чемпионшипе.
Свое пока что единственное очко «Шеффилд Юнайтед» заработал в середине октября в домашней игре с «Фулхэмом». После этого было четыре поражения кряду.
«Шеффилд Юнайтед» в среднем за матч забивает меньше 0,5 гола.
Прогноз и ставка
На «Вест Бромвич» в предстоящем матче можно поставить за 2.67, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Шеффилд Юнайтед» — за 2.87.
Как говорил классик, игра была равна...Идеальным вариантом и для хозяев, и для гостей станет ничья. Обеим командам нужен хоть какой-то позитив на фоне последних результатов.
Ставка — ничья за 3.30. Скорее всего, соперники будут играть максимально осторожно, стараясь, в первую очередь, не пропустить.
Или ставка на точный счет 0:0 за 8.30. Это, пожалуй, самый подходящий вариант для подобного матча. 0