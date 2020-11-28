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    «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют вничью?

    «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Англии 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед»
    «Вест Бромвич» еще ни разу не выигрывал после возвращения в АПЛ
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Ноября 2020 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    Возвращение «Вест Бромвича» в Премьер-лигу пока сложно назвать успешным. После девяти туров команда Славена Билича занимает предпоследнее место.

    «Вест Бромвич» до сих пор не одержал ни одной победы. Лучшие результаты хозяев предстоящего матча — ничьи с «Челси», «Бернли» и «Брайтоном».

    Серия поражений «Вест Бромвича» на данный момент составляет три матча. На прошлой неделе команда уступила в гостях «Манчестер Юнайтед», а перед этим проиграла «Тоттенхэму». В обоих случаях со счетом 0:1. «Вест Бромвичу». Безусловно, где-то и не везет, но главная причина неудачного старта все-таки заключается в другом: Биличу банально не хватает классных исполнителей.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Вест Бромвич» в среднем за матч пропускает два мяча.

    «Шеффилд Юнайтед»

    У «Шеффилд Юнайтед» ситуация еще хуже. Набрав лишь одно очко, гости свалились на самое дно таблицы.

    И это довольно неожиданно, учитывая, как здорово команда Криса Уайлдера играла в прошлом сезоне. В какой-то момент даже начали рассуждать о шансах «ШЮ» попасть в топ-4. Было и такое, но сейчас в клубе думают только о том, как спасти текущий сезон и не очутиться в Чемпионшипе.

    Свое пока что единственное очко «Шеффилд Юнайтед» заработал в середине октября в домашней игре с «Фулхэмом». После этого было четыре поражения кряду.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Шеффилд Юнайтед» в среднем за матч забивает меньше 0,5 гола.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Бромвич» в предстоящем матче можно поставить за 2.67, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Шеффилд Юнайтед» — за 2.87.

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    Как говорил классик, игра была равна...Идеальным вариантом и для хозяев, и для гостей станет ничья. Обеим командам нужен хоть какой-то позитив на фоне последних результатов.

    Ставка — ничья за 3.30. Скорее всего, соперники будут играть максимально осторожно, стараясь, в первую очередь, не пропустить.

    Или ставка на точный счет 0:0 за 8.30. Это, пожалуй, самый подходящий вариант для подобного матча. 0

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    «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Англии 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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