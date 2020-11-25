«Крылья Советов» — «Чайка». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 25 ноября 2020 года

«Крылья Советов»
Перед стартом 24-го тура розыгрыша ФНЛ «Крылья Советов» находятся на третьей пзиции в турнирной таблице, набрав в 23 игре 49 баллов, отставая от второй позиции только по дополнительным показателям.
После фиаско от «Торпедо» в Москве со счетом 1:3 в начале ноября, «волжане» затем смогли выиграть три встречи и одни матч свели вничью, поделив очки в Воронеже с «Факелом» (1:1).
Победные результаты были в этом отрезке добыты на своей территории над «Акроном» (3:0) и «Велесом» (2:1), а также над «СКА-Хабаровск» (1:0) в гостях в минувшем туре первенства.
На своей территории в текущем розыгрыше первого дивизиона «Крылышки» добыли десять викторий, а также по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей — 30:4.
«Чайка»
«Чайка» после 23-х туров первенства ФНЛ с 32 зачетными пунктами разместилась на 12 строчке в турнирной таблице.
Команда из Ростовской области в минувшем туре на своей арене уступила 1:3 «Текстильщику». Этим фиаско она прервала свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где было две победы и четыре мировых исхода.
Так перед этой неудачей коллектив сыграл вничью 1:1 во Владикавказе с «Аланией» и на своей территории одолел брянское «Динамо» со счетом 1:0.
Вне родных стен «Чайка» выступает неплохо, потерпев всего лишь одно фиаско при четырех викториях и шесть мировых результатах, разница забитых и пропущенных — 14:10.
В первом круге «Крылышки» на выезде разгромили «Чайку» со счетом 3:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 1.30, победа «Чайки» — 9.80, ничья — 5.50.
Самарский коллектив сильно проводит свои поединки, и наверняка в этом матче добудет уверенную викторию с разницей в несколько мячей.
Наш прогноз и ставка — П1 с форой (-1,5). 0