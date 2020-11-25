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    «Крылышки» и во второй раз в сезоне одолеют «Чайку»?

    «Крылья Советов» — «Чайка». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Чайка»
    «Крылья Советов»
    25 ноября в 24-м туре первого российского дивизиона «Крылья Советов» на «Самара Арене» встретятся с «Чайкой». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Чайка».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Ноября 2020 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 18:00 Чайка Чайка
  • Песчанокопское
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 12.00
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    «Крылья Советов»

    Перед стартом 24-го тура розыгрыша ФНЛ «Крылья Советов» находятся на третьей пзиции в турнирной таблице, набрав в 23 игре 49 баллов, отставая от второй позиции только по дополнительным показателям.

    После фиаско от «Торпедо» в Москве со счетом 1:3 в начале ноября, «волжане» затем смогли выиграть три встречи и одни матч свели вничью, поделив очки в Воронеже с «Факелом» (1:1).

    Победные результаты были в этом отрезке добыты на своей территории над «Акроном» (3:0) и «Велесом» (2:1), а также над «СКА-Хабаровск» (1:0) в гостях в минувшем туре первенства.

    Прогнозы на ФНЛ

    На своей территории в текущем розыгрыше первого дивизиона «Крылышки» добыли десять викторий, а также по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей — 30:4.

    «Чайка»

    «Чайка» после 23-х туров первенства ФНЛ с 32 зачетными пунктами разместилась на 12 строчке в турнирной таблице.

    Команда из Ростовской области в минувшем туре на своей арене уступила 1:3 «Текстильщику». Этим фиаско она прервала свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где было две победы и четыре мировых исхода.

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    • Так перед этой неудачей коллектив сыграл вничью 1:1 во Владикавказе с «Аланией» и на своей территории одолел брянское «Динамо» со счетом 1:0.

    Вне родных стен «Чайка» выступает неплохо, потерпев всего лишь одно фиаско при четырех викториях и шесть мировых результатах, разница забитых и пропущенных — 14:10.

    В первом круге «Крылышки» на выезде разгромили «Чайку» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 1.30, победа «Чайки» — 9.80, ничья — 5.50.

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    Самарский коллектив сильно проводит свои поединки, и наверняка в этом матче добудет уверенную викторию с разницей в несколько мячей.

    Наш прогноз и ставка — П1 с форой (-1,5). 0

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    «Крылья Советов» — «Чайка». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Чайка». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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