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    Путевка в Лигу Б будет разыграна в низовой игре?

    Армения — Северная Македония. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Армения — Северная Македония
    Горан Пандев
    В среду, 18 ноября, сборная Армении на нейтральном поле на Кипре примет национальную команду Северной Македонии в шестом туре Лиги наций дивизиона С группы 2. Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на Армения — Северная Македония.

    Армения

    За тур до конца текущего розыгрыша Лиги наций сборная Армении с восемью зачетными пунктами идет второй в своем квартет, отставая от первых македонцев всего на один балл.

    Стартовали в этом турнире армяне с выездного поражения от предстоящего противника со счетом 1:2, но затем они в этом соревновании больше не терпели фиаско.

    Во втором туре кавказцы на своем поле одолели Эстонию (2:0), после чего в двух матчах подряд сыграли вничью, поочередно поделив очки с Грузией (2:2) в родных стенах и с эстонцами (1:1) на их территории.

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    Несколько дней тому назад Армения в гостях неожиданно переиграла грузин со счетом 2:1, вырвав викторию в самом концовке матча.

    Северная Македония

    Сборная Северной Македонии с девятью набранными пунктами возглавляет свой квартет и в случаи непроигрыша в предстоящем поединке поднимется в Лигу Б.

    В этом турнире «золотисто-красные» выиграли два домашних матча, обыграв по 2:1 армян и эстонцев. Также они трижды сыграли вничью. В родных стенах они поделили очки с грузинами (1:1), а в гостях расписали мировые с той же Грузией (1:1) и Эстонией (3:3).

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    • Отметим, что балканцы сейчас находятся на волне успеха, так как завоевали билет в финальную часть Евро-2020. В матчах плей-офф они поочередно обыграли 2:1 Косово и 1:0 Грузию.

    Между собой эти сборные провели девять очных встреч, в которых четыре раза выиграли македонцы, трижды победили армяне и два раза была ничья. Стоит отметить, что восемь из девяти игр закончились на тотал больше, а в шести случаях забивали оба коллектива.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа Северной Македонии — 2.65, победа Армении — 2.92, ничья — 3.04.

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    Хотя команды и играют результативно в последнее время и между собой, но так как на кону будет стоять билет лигой выше, очень велика вероятность низового исхода.

    Наш прогноз и ставка на эту встречу — ТМ 2,5 за 1.72. 0

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    Армения — Северная Македония. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года. Прогноз на Армения — Северная Македония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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