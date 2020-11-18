Армения — Северная Македония. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

В среду, 18 ноября, сборная Армении на нейтральном поле на Кипре примет национальную команду Северной Македонии в шестом туре Лиги наций дивизиона С группы 2. Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на Армения — Северная Македония.

Армения

За тур до конца текущего розыгрыша Лиги наций сборная Армении с восемью зачетными пунктами идет второй в своем квартет, отставая от первых македонцев всего на один балл.

Стартовали в этом турнире армяне с выездного поражения от предстоящего противника со счетом 1:2, но затем они в этом соревновании больше не терпели фиаско.

Во втором туре кавказцы на своем поле одолели Эстонию (2:0), после чего в двух матчах подряд сыграли вничью, поочередно поделив очки с Грузией (2:2) в родных стенах и с эстонцами (1:1) на их территории.

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Несколько дней тому назад Армения в гостях неожиданно переиграла грузин со счетом 2:1, вырвав викторию в самом концовке матча.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии с девятью набранными пунктами возглавляет свой квартет и в случаи непроигрыша в предстоящем поединке поднимется в Лигу Б.

В этом турнире «золотисто-красные» выиграли два домашних матча, обыграв по 2:1 армян и эстонцев. Также они трижды сыграли вничью. В родных стенах они поделили очки с грузинами (1:1), а в гостях расписали мировые с той же Грузией (1:1) и Эстонией (3:3).

Отметим, что балканцы сейчас находятся на волне успеха, так как завоевали билет в финальную часть Евро-2020. В матчах плей-офф они поочередно обыграли 2:1 Косово и 1:0 Грузию.

Между собой эти сборные провели девять очных встреч, в которых четыре раза выиграли македонцы, трижды победили армяне и два раза была ничья. Стоит отметить, что восемь из девяти игр закончились на тотал больше, а в шести случаях забивали оба коллектива.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа Северной Македонии — 2.65, победа Армении — 2.92, ничья — 3.04.

Хотя команды и играют результативно в последнее время и между собой, но так как на кону будет стоять билет лигой выше, очень велика вероятность низового исхода.

Наш прогноз и ставка на эту встречу — ТМ 2,5 за 1.72. 0