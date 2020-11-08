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    Раскатает ли «Реал» нестабильную «Валенсию»?

    «Валенсия» — «Реал». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Ла Лиги 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Реал»
    Серхио Рамос
    В девятом туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 8 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Ноября 2020 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
    •

    «Валенсия»

    Валенсийская команда после восьми туров Примеры находится на 14-м месте в таблице с 8 набранными очками. В этих играх «мышата» забили 11 голов, а пропустили 13.

    Новый сезон для «Валенсии» стартовал с яркой битвы с «Леванте». Зрелищное дерби осталось за оранжевыми (4:2). А вот уже в следующей встрече этот коллектив уступил «Сельте» в Виго (1:2).

    В конце сентября подопечные Хави Грасии расписали мировую с «Уэской» (1:1) и взяли верх над «Реалом Сосьедад» (1:0). С тех пор «летучие мыши» не побеждали в течение четырех туров.

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    В начале «Валенсия» потерпела поражения от «Бетиса» (0:2), «Вильярреала» (1:2) и «Эльче» (1:2). А первого ноября была ничья с «Хетафе» (2:2).

    «Реал»

    Мадридская команда после семи сыгранных матчей в чемпионате имеет 16 очков в активе. В таблице Примеры она идет второй, отставая от «Реала Сосьедад» на 1 очко.

    Первый матч в Ла Лиге «Реал» провел как раз против баскского клуба. На «Реале Сегурос» все завершилось вничью (0:0). В трех других играх чемпионата «сливочные» победили.

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    • Подопечные Зинедина Зидана переиграли «Бетис» (3:2), «Вальядолид» (1:0) и «Леванте» (2:0). А в шестом туре «бланкос» уступили «Кадису» (0:1). Затем в Примере мадридцы взяли верх над «Барсой» (3:1) и «Уэской» (4:1).

    В Лиге чемпионов «Реал» на старте облажался. Сперва он проиграл «Шахтеру» дома (2:3), а во втором туре выгрыз ничью у «Боруссии» М (2:2). Улучшить ситуацию помогла победа над «Интером» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.55, на ничью — 4.38, а на победу «Реала» — 1.62.

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    В поединке с нестабильной «Валенсией» мадридцы обязаны брать максимум очков. Не исключено, что проблемная оборона «мышей» станет причиной разгрома.

    В предстоящем матче команде Зидана не помогут Каземиро и Азар, подхватившие коронавирус. Однако и без этих ребят в обойме мадридцев хватает забивных игроков и опорников. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Реала» больше 2 с коэффициентом 1.86. 0

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    «Валенсия» — «Реал». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Ла Лиги 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Валенсия» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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