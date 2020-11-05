«Антверпен» — ЛАСК. Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В четверг, 5 ноября, «Антверпен» на своем поле примет ЛАСК в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая пройдет на арене «Босейлстадион», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Антверпен» — ЛАСК.

«Антверпен»

«Антверпен» лидирует в турнирной таблице группы J, имея на своем счету 6 набранных очков в двух турах.

Подопечные Ивана Леко сначала в гостях обыграли «Лудогорец» (2:1), после чего у себя дома одолели «Тоттенхэм» (1:0).

В чемпионате Бельгии «Антверпен» идет на пятом месте с 20 очками после 11 сыгранных туров.

На минувших выходных команда проиграла «Андерлехту» (0:1), прервав серию из шести побед во всех турнирах.

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После травм у «Антверпена» восстанавливаются Джуниор Пиус, Мануэль Бенсон, Бруни Нсимба и Дидье Ламкель Зе.

ЛАСК

ЛАСК идет на третьей строчке в турнирной таблице группы J с 3 набранными очками в двух турах.

В первом туре австрийская команда на выезде потерпела поражение от «Тоттенхэма» (0:3), а во втором на своем поле одолела «Лудогорец» (4:3).

В турнирной таблице чемпионата Австрии «черно-белые» расположились на третьей позиции с 13 набранными баллами в шести турах.

В своем последнем матче коллектив из Линца выиграл у «Штурма» (2:0).

Среди травмированных у ЛАСКа значатся Доминик Райтер и Джеймс Холланд. Дисквалификацию отбывает Лукаш Гргич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Антверпена» — 2.35, победа ЛАСКа — 2.85, ничья — 3.60.

Подопечные Ивана Леко порадовали своих болельщиком победами в двух стартовых встречах Лиги Европы. Особенно впечатляющим оказался триумф в игре с «Тоттенхэмом».

Героем «Антверпена» смело можно назвать Лиора Рафаэлова, забившего сразу два победных мяча.

Поскольку бельгийцы не проигрывают на своем поле в официальных матчах более года, наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.60.

Еще один вариант — «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1.81. Ожидаем увидеть результативную игру, поскольку ЛАСК тоже находится в неплохой форме и много забивает. 0