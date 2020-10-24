«Унион Берлин» — «Фрайбург». Прогноз и ставки на чемпионат Германии 24 октября 2020 года

«Унион Берлин» встретится на своем поле с «Фрайбургом» в рамках пятого тура чемпионата Германии. Матч состоится 24 октября, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Унион Берлин» — «Фрайбург».

«Унион Берлин»

По первым матчам нового сезона несложно догадаться, что «Унион» снов готов держать удар и так просто вытолкать эту команду обратно во вторую Бундеслигу не получится.

После четырех туров в активе «Униона» пять очков, и это очень приличный результат для команды с возможно самым слабым составом в лиге.

Туром ранее «Унион» сыграл вничью с «Шальке», а перед этим разгромил «Майнц» со счетом 4:0. Также можно отметить гостевую ничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

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Единственное на данный момент поражение «Унион» потерпел в первом туре, проиграв «Аугсбургу».

«Фрайбург»

Пять очков в четырех матчах набрал и «Фрайбург». Но в данном случае это нельзя считать неожиданностью.

Команда Кристиана Штрайха стартовала в новом сезоне с гостевой победы над «Штутгартом».

После этого «Фрайбург» пока не выигрывал, но в целом результаты удовлетворительные, если не брать во внимание разгромное поражение в Дортмунде.

С «Вольфсбургом» и «Вердером» «Фрайбург» сыграл вничью, в обоих случаях — 1:1.

Прогноз и ставка

По коэффициентам в линии легко сделать вывод, что фаворита в данном матче нет. На победу «Униона» букмекеры предлагают поставить за 2.27, на ничью за 3.58, а на «Фрайбург» — за 3.28.

И тут не лишним будет вспомнить, как эти команды сыграли между собой в прошлом сезоне. Тогда они обменялись домашними победами.

И что-то подсказывает, что в этом сезоне история повторится. «Унион», скорее всего, возьмет три очка в ближайшем матче. Тем более хозяева сейсас действительно показывают неплохой футбол. Например, ничья с гладбахской «Боруссией» очень сильный результат, если учесть, как ранее на этой неделе эта команда терзала миланский «Интер».

Ставка — победа «Униона» за 2.27. А также тотал «Униона» больше 1,5 за 2.06. 0