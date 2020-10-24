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    «Унион» снова выиграет у «Фрайбурга» на своем поле?

    «Унион Берлин» — «Фрайбург». Прогноз и ставки на чемпионат Германии 24 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Фрайбург»
    Беспроигрышная серия «Униона» составляет три матча
    «Унион Берлин» встретится на своем поле с «Фрайбургом» в рамках пятого тура чемпионата Германии. Матч состоится 24 октября, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Унион Берлин» — «Фрайбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Октября 2020 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Унион Берлин»

    По первым матчам нового сезона несложно догадаться, что «Унион» снов готов держать удар и так просто вытолкать эту команду обратно во вторую Бундеслигу не получится.

    После четырех туров в активе «Униона» пять очков, и это очень приличный результат для команды с возможно самым слабым составом в лиге.

    Туром ранее «Унион» сыграл вничью с «Шальке», а перед этим разгромил «Майнц» со счетом 4:0. Также можно отметить гостевую ничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

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    Единственное на данный момент поражение «Унион» потерпел в первом туре, проиграв «Аугсбургу».

    «Фрайбург»

    Пять очков в четырех матчах набрал и «Фрайбург». Но в данном случае это нельзя считать неожиданностью.

    Команда Кристиана Штрайха стартовала в новом сезоне с гостевой победы над «Штутгартом».

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    • После этого «Фрайбург» пока не выигрывал, но в целом результаты удовлетворительные, если не брать во внимание разгромное поражение в Дортмунде.

    С «Вольфсбургом» и «Вердером» «Фрайбург» сыграл вничью, в обоих случаях — 1:1.

    Прогноз и ставка

    По коэффициентам в линии легко сделать вывод, что фаворита в данном матче нет. На победу «Униона» букмекеры предлагают поставить за 2.27, на ничью за 3.58, а на «Фрайбург» — за 3.28.

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    И тут не лишним будет вспомнить, как эти команды сыграли между собой в прошлом сезоне. Тогда они обменялись домашними победами.

    И что-то подсказывает, что в этом сезоне история повторится. «Унион», скорее всего, возьмет три очка в ближайшем матче. Тем более хозяева сейсас действительно показывают неплохой футбол. Например, ничья с гладбахской «Боруссией» очень сильный результат, если учесть, как ранее на этой неделе эта команда терзала миланский «Интер».

    Ставка — победа «Униона» за 2.27. А также тотал «Униона» больше 1,5 за 2.06. 0

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