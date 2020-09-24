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    Софийский ЦСКА закончит евросезон для Б-36?

    ЦСКА София — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА София — «Б-36 Торсхавн»
    ЦСКА София
    В четверг, 24 сентября, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы болгарский ЦСКА из Софии сыграет дома с фарерским клубом «Б-36 Торсхавн». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на ЦСКА София — «Б-36 Торсхавн».

    ЦСКА София

    В этом розыгрыше Лиги Европы софийский ЦСКА преодолел два этапа. На первой стадии отбора он дома обыграл мальтийский клуб «Сиренс» со счетом 2:1.

    Во втором этапе квалификации второго по значимости еврокубка «армейцы» в родных стенах разделались с белорусским БАТЭ (2:0).

    Перед предстоящей встречей софийский клуб в чемпионате Болгарии расписал результативную ничьею с «Лудогорцем» (2:2), где идет четвертым в турнирной таблице.

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  • 21/09/2020

    • Отметим, что у ЦСКА на данный момент 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех официальных матчей, семь из которых были выигрышными.

    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» преодолел уже три этапа в данном еврокубке. В предварительном раунде «белые тигры» в гостях переиграли гибралтарский клуб «Сент-Джозефс» со счетом 2:1.

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    После этого клуб из Торсхавна дома выиграл в дополнительное время у эстонской «Левадии» (4:3), а на предыдущей стадии он оказался сильнее валлийского «Нью-Сейнтс», обыграв его по пенальти (2:2 в основное и дополнительное время).

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    На прошедших выходных Б-36 в национальном первенстве на своей территории легко разделался с одним из аутсайдеров (3:0)

    Прогноз на ЦСКА София — «Б-36 Торсхавн»

    Прогнозируем, что в следующий раунд пройдет болгарский клуб, который не пропустит от Б-36, который не привык к такому темпу выступлений, ни одного мяча.

    Наши прогноз и ставка — ЦСКА София победит и не пропустит за 1.71. 0

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    ЦСКА София — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года. Прогноз на ЦСКА София — «Б-36 Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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