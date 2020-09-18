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    «Краснодар» добудет полноценную победу?

    «Краснодар» — «Химки». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата России 18 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Химки»
    Игроки «Краснодара»
    В пятницу, 18 сентября, в стартовом поединке 8-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле сыграет с подмосковными «Химками». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Химки».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Сентября 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Химки Химки
  • Московская область
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 8.60
  • Ставка!
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    «Краснодар»

    «Краснодар» не сыграл против «Ротора» в прошлом туре из-за вспышки коронавируса в стане волгоградской команды. Таким образом, «быкам» засчитали техническую победу.

    С 11 набранными пунктами «зелено-черные» делят пятое-восьмое место с «Динамо», «Рубином» и «Ростовом». От третьей строки краснодарцев отделяет только три балла.

    Дружина Мусаева не может победить в российском первенстве в трех встречах подряд. 22 августа она уступила в Екатеринбурге «Уралу» (0:1), после чего поделила очки в родных стенах с ЦСКА и «Ростовом» (по 1:1).

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  • 31/08/2020

    • На данный момент домашняя беспроигрышная серия «Краснодара» насчитывающая четыре матча, где было две победы и две ничьи.

    «Химки»

    «Химки» в этом сезоне еще ни разу не побеждали. В активе подмосковного коллектива числится всего три очка и он занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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  • 15/09/2020

    • В минувшем туре «красно-черные» потерпели гостевое фиаско от «Урала» со счетом 1:3, а перед этим они две встречи кряду свели вничью.

    Сперва в Туле они поделили очки с «Арсеналом» (1:1), а затем на своей территории разошлись миром с «Ротором» (1:1). Несколько дней тому назад химчане стартовали на групповом этапе Кубка России, переиграв там 1:0 второлиговый иркутский «Зенит».

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    В выездных поединках текущего розыгрыша РПЛ «Химки» дважды проиграли и дважды сыграли вничью, разница мячей — 3:6.

    Последний раз эти коллективы играли между собой в 2010 году. И тогда в рамках ФНЛ оба поединка победителя не выявили — 1:1 и 0:0.

    Прогноз на «Краснодар» — «Химки»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.42.

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    На викторию «Химок» дают — 9.10, ничья оценена — в 5.15

    Прогнозируем, что сенсации в этом поединке не будет. Ставим в этом матче на победу хозяев минимум с разницей в один мяч. 0

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    «Краснодар» — «Химки». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата России 18 сентября 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Химки». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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