«Краснодар» — «Химки». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата России 18 сентября 2020 года

В пятницу, 18 сентября, в стартовом поединке 8-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле сыграет с подмосковными «Химками». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Химки».

«Краснодар»

«Краснодар» не сыграл против «Ротора» в прошлом туре из-за вспышки коронавируса в стане волгоградской команды. Таким образом, «быкам» засчитали техническую победу.

С 11 набранными пунктами «зелено-черные» делят пятое-восьмое место с «Динамо», «Рубином» и «Ростовом». От третьей строки краснодарцев отделяет только три балла.

Дружина Мусаева не может победить в российском первенстве в трех встречах подряд. 22 августа она уступила в Екатеринбурге «Уралу» (0:1), после чего поделила очки в родных стенах с ЦСКА и «Ростовом» (по 1:1).

На данный момент домашняя беспроигрышная серия «Краснодара» насчитывающая четыре матча, где было две победы и две ничьи.

«Химки»

«Химки» в этом сезоне еще ни разу не побеждали. В активе подмосковного коллектива числится всего три очка и он занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

В минувшем туре «красно-черные» потерпели гостевое фиаско от «Урала» со счетом 1:3, а перед этим они две встречи кряду свели вничью.

Сперва в Туле они поделили очки с «Арсеналом» (1:1), а затем на своей территории разошлись миром с «Ротором» (1:1). Несколько дней тому назад химчане стартовали на групповом этапе Кубка России, переиграв там 1:0 второлиговый иркутский «Зенит».

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В выездных поединках текущего розыгрыша РПЛ «Химки» дважды проиграли и дважды сыграли вничью, разница мячей — 3:6.

Последний раз эти коллективы играли между собой в 2010 году. И тогда в рамках ФНЛ оба поединка победителя не выявили — 1:1 и 0:0.

Прогноз на «Краснодар» — «Химки»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.42.

На викторию «Химок» дают — 9.10, ничья оценена — в 5.15

Прогнозируем, что сенсации в этом поединке не будет. Ставим в этом матче на победу хозяев минимум с разницей в один мяч. 0