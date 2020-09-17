«Ванкувер Уайткэпс» — «Монреаль Импакт». Прогнозы и ставки на матч чемпионата MLS 17 сентября 2020 года

«Ванкувер Уайткэпс»
Команда из Ванкувера откровенно проваливает текущий сезон. «Уайткэпс» на данный момент занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции.
В десяти матчах канадский клуб набрал всего лишь девять очков. Интересно, что «Ванкувер» еще ни разу не играл вничью — это самая бескомпромиссная команда лиги.
В среднем за матч «Ванкувер», потерпевший четыре поражения в пяти предыдущих встречах, пропускает два мяча.
«Монреаль Импакт»
В конце прошлого года клуб из Монреаля пригласил на пост главного тренера Тьерри Анри. И на данный момент можно сказать, что это назначение оправдывает себя. В игре «Монреаля» под руководством известного француза нет каких-то явных провалов.
На данный момент «Монреаль» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, которое гарантирует участие в плей-офф.
«Монреаль» выиграл три из пяти предыдущих матчей. При этом в двух случаях команда Анри оказалась сильнее «Ванкувера».
Прогноз и ставка
Понятно, что букмекеры в этом матче называют фаворитом «Монреаль». Во-первых, у гостей хорошая статистика в противостоянии с «Ванкувером», а во-вторых — хозяева все-таки идут на последнем месте, крайне редко набирая очки.
Но мы считаем, что от ставки на исход лучше воздержаться. «Ванкувер» иногда все же выигрывает, а «Монреаль» далеко не та команда, которая демонстрирует невероятную уверенность и стабильность.
Рискнем и поставим даже на общий тотал матча больше 3,0 забитых мячей за 2.27. Еще один неплохой вариант — обе команды забьют за 1.65. Лучше просто не найти. 0