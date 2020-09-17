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    Удивит ли «Ванкувер» команду Анри?

    «Ванкувер Уайткэпс» — «Монреаль Импакт». Прогнозы и ставки на матч чемпионата MLS 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Монреаль Импакт»
    «Монреаль» выиграл три последних матча против «Ванкувера»
    «Ванкувер Уайткэпс» сыграет на своем поле с «Монреаль Импакт» в рамках очередного матча чемпионата MLS. Встреча состоится 17 сентября в Ванкувере, начало — в 04:30 мск. Прогноз на «Ванкувер Уайткэпс» — «Монреаль Импакт».

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Команда из Ванкувера откровенно проваливает текущий сезон. «Уайткэпс» на данный момент занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

    В десяти матчах канадский клуб набрал всего лишь девять очков. Интересно, что «Ванкувер» еще ни разу не играл вничью — это самая бескомпромиссная команда лиги.

    В среднем за матч «Ванкувер», потерпевший четыре поражения в пяти предыдущих встречах, пропускает два мяча.

    «Монреаль Импакт»

    В конце прошлого года клуб из Монреаля пригласил на пост главного тренера Тьерри Анри. И на данный момент можно сказать, что это назначение оправдывает себя. В игре «Монреаля» под руководством известного француза нет каких-то явных провалов.

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    На данный момент «Монреаль» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, которое гарантирует участие в плей-офф.

    «Монреаль» выиграл три из пяти предыдущих матчей. При этом в двух случаях команда Анри оказалась сильнее «Ванкувера».

    Прогноз и ставка

    Понятно, что букмекеры в этом матче называют фаворитом «Монреаль». Во-первых, у гостей хорошая статистика в противостоянии с «Ванкувером», а во-вторых — хозяева все-таки идут на последнем месте, крайне редко набирая очки.

    Но мы считаем, что от ставки на исход лучше воздержаться. «Ванкувер» иногда все же выигрывает, а «Монреаль» далеко не та команда, которая демонстрирует невероятную уверенность и стабильность.

    Рискнем и поставим даже на общий тотал матча больше 3,0 забитых мячей за 2.27. Еще один неплохой вариант — обе команды забьют за 1.65. Лучше просто не найти. 0

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    «Ванкувер Уайткэпс» — «Монреаль Импакт». Прогнозы и ставки на матч чемпионата MLS 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Ванкувер Уайткэпс» — «Монреаль Импакт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.27
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