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    Сможет ли «Спартак» разгромить «Родину»?

    «Родина» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка России 16 сентбря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Спартак»
    «Спартаку» предстоит пройти групповой этап Кубка России
    Московский «Спартак» сыграет со столичной «Родиной» в первом туре группового этапа Кубка России. Матч состоится 16 сентября на «Открытие-Арене», начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Родина» — «Спартак».

    «Родина»

    Путь в Кубке России московская команда начала с 1/256 финала. Еще в начале августа «Родина» с трудом выиграла у «Строгино» — 3:2.

    Дальше был матча против владимирского «Торпедо» в 1/128 финала. Команда Дениса Лактионова одержала гостевую победу со счетом 2:0.

    В 1/164 финала «Родина» оказалась сильнее «Коломны» — еще одна победа со счетом 3:2.

    «Родина» играет в ПФЛ (третьем по силе российском дивизионе) только с этого сезона. В первых шести турах столичный клуб, выступающий в зоне «Запад», набрал 13 очков и на данный момент занимает в турнирной таблице третье место.

    «Спартак»

    Для начала надо рассказать, почему «Спартаку» придется играть в своеобразном групповом этапе Кубка России, который в этом сезоне заменил привычные стадии 1/32 и 1/16 финала. Элитный групповой этап состоит из 10 групп, в каждой по три команды — по одной от РПЛ ( не участвующей в еврокубках), ФНЛ и ПФЛ. Участники европейских турниров стартуют в кубке с 1/8 финала.

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    В итоге «Спартак» оказался в одной группе с «Родиной» и красноярским «Енисеем». Для дальнейшего участия в турнире красно-белым надо занять первое место.

    «Спартак» удачно начал текущий сезон в РПЛ, проиграв в семи турах один матч. Перед недавним дерби с ЦСКА (1:3) команда Доменико Тедеско занимала в турнирной таблице первое место.

    Во всех домашних матчах этого сезона «Спартак» забивал по два мяча.

    Прогноз и ставка

    Единственный вопрос заключается в том, с каким счетом «Спартак» выиграет предстоящий матч, будет ли в итоге разгром. Многое, разумеется, в этом плане будет зависеть от состава «Спартака». И вряд ли Тедеско откажется от экспериментов.

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Спартака» за 1.27, на «Родину» — за 9.40, а на ничью — за 5.15.

    Даже если «Спартак» выйдет играть наполовину резервным составом, «Родина» наверняка пропустит минимум три мяча. Если, конечно, красно-белые серьезно отнесутся к этой игре. А мотивация в Кубке России должна присутствовать — победитель турнира получит путевку в Лигу Европы.

    Наша ставка (осторожная) — тотал «Спартака» больше 2,0 за 1.71. Коэффициент на то, что «Спартак» забьет минимум трижы, выглядит куда заманчивее (2.27), но захочет ли фаворит суетиться? Не факт. 0

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    «Родина» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка России 16 сентбря 2020 года. Прогноз на «Родина» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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