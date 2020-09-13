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    В Волгограде много голов не забьют?

    «Ротор» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.82) и ставка на матч РПЛ 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Краснодар»
    Маркус Берг
    В седьмом туре российской Премьер-лиги «Ротор» сыграет дома с «Краснодаром» на стадионе «Волгоград Арена». Начало матча в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ротор» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Сентября 2020 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
    •

    «Ротор»

    «Ротор» пока не может похвастаться большим количеством набранных очков. Команда плетется в конце турнирной таблицы с двумя очками на счету.

    В шести турах коллектив потерпел 4 поражения. В прошлом туре хозяева смогли прервать серию неудач, сыграв вничью с «Химками» (1:1). До этого подопечные Александра Хацкевича проиграли «Ахмату» 1:3, «Сочи» 1:2 и «Спартаку» 0:1.

    «Ротор» проиграл во всех трех домашних матчах РПЛ, забив лишь один мяч в ворота «Сочи».

    Волгоградцы не являются худшей командой в плане обороны, несмотря на последнее место. Они пропустили 9 голов в 6 играх, тогда как худший результат 11 мячей.

    При этом стоить отметить, что практически все матчи «Ротор» провел против команд и первой половины таблицы.

    «Краснодар»

    «Быки» крайне неудачно выступают в новом сезоне, учитывая их амбиции. Сейчас они на 9 месте. У них всего 8 очков. Подопечные Мусаева не побеждали в трех прошлых поединках, хотя и соперники были не из легких.

    Календарь и таблица РПЛ

    В конце августа «Краснодар» провел два ничейных матча с ЦСКА и «Ростовом». Обе встречи завершились вничью 1:1. Помимо этого «черно-зеленые» проиграли «Уралу» 0:1.

    Единственная победа в пяти последних выступлениях была у гостей в матче с «Арсеналом». Там «Краснодар» выиграл со счетом 2:0.

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    • Команда проиграла два выездных матча подряд, не забив ни одного мяча. Да и вообще «быки» мало забивают — 7 голов в 6 турах. Пять прошлых игр с участием «Краснодара» забивалось не более двух голов.

    Прогноз и ставка

    Исторически сложилось, что для гостей «Ротор» является проходным соперником. Они постоянно побеждали в очных встречах. Сейчас три очка «Краснодару» нужны позарез, поэтому команда поедет в Волгоград только за победой.

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    6.80 и 1.52 — «быки» фавориты этой встречи. Ничья в этой игре оценивается коэффициентом 4.30.

    Пока непонятно, в каком состоянии будут гости после матчей сборных. Это часто влияет на результат. «Ротор» тоже настроится на оборону. Предлагаем ставку «тотал меньше 2.5» за 1.82. Статистика «черно-зеленых» подталкивает к этому варианту. 0

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    «Ротор» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.82) и ставка на матч РПЛ 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Ротор» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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