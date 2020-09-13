«Ротор» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.82) и ставка на матч РПЛ 13 сентября 2020 года

В седьмом туре российской Премьер-лиги «Ротор» сыграет дома с «Краснодаром» на стадионе «Волгоград Арена». Начало матча в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ротор» — «Краснодар».

«Ротор»

«Ротор» пока не может похвастаться большим количеством набранных очков. Команда плетется в конце турнирной таблицы с двумя очками на счету.

В шести турах коллектив потерпел 4 поражения. В прошлом туре хозяева смогли прервать серию неудач, сыграв вничью с «Химками» (1:1). До этого подопечные Александра Хацкевича проиграли «Ахмату» 1:3, «Сочи» 1:2 и «Спартаку» 0:1.

«Ротор» проиграл во всех трех домашних матчах РПЛ, забив лишь один мяч в ворота «Сочи».

Волгоградцы не являются худшей командой в плане обороны, несмотря на последнее место. Они пропустили 9 голов в 6 играх, тогда как худший результат 11 мячей.

При этом стоить отметить, что практически все матчи «Ротор» провел против команд и первой половины таблицы.

«Краснодар»

«Быки» крайне неудачно выступают в новом сезоне, учитывая их амбиции. Сейчас они на 9 месте. У них всего 8 очков. Подопечные Мусаева не побеждали в трех прошлых поединках, хотя и соперники были не из легких.

Календарь и таблица РПЛ

В конце августа «Краснодар» провел два ничейных матча с ЦСКА и «Ростовом». Обе встречи завершились вничью 1:1. Помимо этого «черно-зеленые» проиграли «Уралу» 0:1.

Единственная победа в пяти последних выступлениях была у гостей в матче с «Арсеналом». Там «Краснодар» выиграл со счетом 2:0.

Команда проиграла два выездных матча подряд, не забив ни одного мяча. Да и вообще «быки» мало забивают — 7 голов в 6 турах. Пять прошлых игр с участием «Краснодара» забивалось не более двух голов.

Прогноз и ставка

Исторически сложилось, что для гостей «Ротор» является проходным соперником. Они постоянно побеждали в очных встречах. Сейчас три очка «Краснодару» нужны позарез, поэтому команда поедет в Волгоград только за победой.

6.80 и 1.52 — «быки» фавориты этой встречи. Ничья в этой игре оценивается коэффициентом 4.30.

Пока непонятно, в каком состоянии будут гости после матчей сборных. Это часто влияет на результат. «Ротор» тоже настроится на оборону. Предлагаем ставку «тотал меньше 2.5» за 1.82. Статистика «черно-зеленых» подталкивает к этому варианту. 0