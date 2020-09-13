Матч «Ротор» — «Краснодар» не состоится из-за коронавируса

Официальный сайтсообщил о том, что матч седьмого тура чемпионата Россиине состоится.

«12 сентября в футбольном клубе "Ротор" было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.

13 сентября остальные представители "Ротора" прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.

По состоянию на 17:45 Российская Премьер-Лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ "Ротор" — "Краснодар" не состоится», — говорится в сообщении оперштаба РПЛ.

Волгоградский клуб замыкает турнирную таблицу, набрав лишь два очка в шести матчах.

«Краснодар» находится на 11-м месте, имея восемь очков. 0