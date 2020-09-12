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    У семи футболистов «Ротора» обнаружен коронавирус

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    Волгоградский «Ротор» опубликовал на официальном сайте результаты очередных тестов на коронавирус.

    «Ротор»
    «Ротор»

    Сообщается, что результаты показали отклонения от нормы у семерых игроков основного состава и у двух членов административного штаба. Все они изолированы от команды.

    Положительные тесты выявлены у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.

    «Нашим приоритетом является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.

    Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ.

    Мы желаем нашим парням здоровья и верим в их скорейшее возвращение в строй!», — говорится в заявлении «Ротора».

    Отмечается, что матч 7-го тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром», запланированный на 13 сентября, состоится.

    В настоящий момент волгоградская команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 2 очка. 0

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