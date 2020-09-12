Судьбу матча «Ротор» — «Краснодар» решит Роспотребнадзор

Российская премьер-лига опубликовала заявление оперштаба о ситуации с вспышкой коронавируса в волгоградском

«По итогам проведенного тестирования у семи представителей "Ротора" были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.

Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей.

Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и лигу, а также провел необходимые профилактические мероприятия.

В настоящее время местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия "Ротора" в матче против "Краснодара" в рамках 7-го тура чемпионата России», — сообщает пресс-служба РФС .

Игра в Волгограде должна состояться завтра 13 сентября. Начало запланировано на 19:00. 0