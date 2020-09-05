«СКА-Хабаровск» — «Торпедо». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч ФНЛ 5 сентября 2020 года

В субботу, 5 сентября, «СКА-Хабаровском» в 7-м туре розыгрыша ФНЛ на своем поле сыграет с московским «Торпедо». Начало игры — в 08:00 по мск. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Торпедо».

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» закончил минувшее первенство ФНЛ на седьмой позиции, отстав на 11 баллов от второго проходного места.

В текущем розыгрыше первой российской лиги дальневосточники по итогам шести туров располагаются на шестой позиции, имея на своем счету 12 пунктов (четыре победы и два поражения).

Оба фиаско были выездными. «Армейцы» уступили 0:1 «Текстильщику» и 0:2 «Крыльям Советов».

Победные результаты были в гостях над «Аланией» (2:4), а также в родных стенах над «Волгарем», «Факелом» (по 1:0) и «Шинником» (2:1).

«Торпедо»

«Торпедо» завершило минувший розыгрыш первой лиги на четвертой позиции в турнирной таблице, проиграв всего лишь один балл вторым «Химкам», заработавшим повышение в классе.

Все прогнозы на футбол

После шести игровых дней в текущем первенстве «автозаводцы» идут десятыми, имея на своем счету девять очков (две виктории, три мировые и одно фиаско).

Единственная неудача состоялась еще на старте турнира, когда москвичи в Ярославле проиграли «Шиннику» (0:1), после чего были две ничьи по 1:1 со «Спартаком-2» и «Акроном».

В последующих трех турах «торпедовцы» разгромили на выезде «Краснодар-2» (3:0) и «Велес» (5:0), а также поделили очки с «Балтикой» (1:1) на своей территории.

В прошлом чемпионате ФНЛ «Торпедо» дважды обыграло хабаровчан: 1:0 на выезде и 2:1 дома.

Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Торпедо»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.55, победа «Торпедо» — 2.75, ничья — 2.90.

«СКА-Хабаровск» на своем поле зарабатывает львиную долю своих баллов, но с «Торпедо» у дальневосточников не особо хорошая статистика. Рекомендуем в этом поединке ставить на Х2 + ТМ 2,5. 0