«Лион» — «Бавария». Прогноз (к. 1.90) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

В полуфинале Лиги чемпионов «Лион» сыграет с «Баварией». Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне 19 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Бавария».

«Лион»

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов клубу из Лиона досталась непростая группа, в которой его соперниками были «РБ Лейпциг», «Бенфика» и «Зенит».

В шести матчах группового раунда французская команда забила 9 голов и набрала 8 очков. В итоге в квартете G она заняла второе место.

В первом поединке группы «Лион» расписал мировую с «Зенитом» (1:1), а в следующем матче «дети» одержали верх над «РБ Лейпцигом» в гостях (2:0).

Первое поражение в ЛЧ «львы» потерпели от «Бенфики» (1:2), однако на своем поле французская команда взяла у португальцев реванш (3:1).

В двух других встречах на групповой стадии «Лион» проиграл «Зениту» (0:2) и разбежался миром с «РБ Лейпцигом» (2:2). А плей-офф раунде «дети» попали на «Ювентус».

В первом поединке на «Парк Олимпик Лион» хозяева победили минимально (1:0), а в ответной встрече в Турине сильнее был «Ювентус» (2:1). Выездной гол помог команде Руди Гарсии попасть в 1/4.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Лион» на стадионе «Жозе Алваладе» переиграл «Манчестер Сити» (3:1).

В досрочно завершившемся чемпионате Франции команда Гарсии финишировала седьмой, оставшись без еврокубков на следующий сезон. А перед возобновлением ЛЧ «Лион» потерпел поражение от ПСЖ по пенальти в финале Кубка лиги (0:0, 5:6).

«Бавария»

Мюнхенский клуб на групповой стадии Лиги чемпионов оказался в квартете B с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

Все шесть матчей группы немецкий клуб выиграл, забив 24 гола. Набрав 18 очков, мюнхенцы вышли в плей-офф с первого места.

На стадии 1/8 финала «Бавария» встретилась с «Челси». До паузы в футболе подопечные Ханса-Дитера Флика победили лондонцев на выезде (0:3).

А после возобновления еврокубкового сезона красные в родных стенах еще раз раскатали команду Лэмпарда (1:4) и прошли в четвертьфинал.

В поединке 1/4 «Бавария» покуражилась в игре с «Барселоной», забив каталонцам 8 мячей (8:2).

А перед возобновлением ЛЧ команда Флика провела 14 матчей в Германии в разных турнирах. В каждой встрече мюнхенцы в итоге выходили победителями.

В последних матчах Бундеслиги «Бавария» одержала верх над «Боруссией» М (2:1), «Вердером» (1:0), «Фрайбургом» (3:1) и «Вольфсбургом» (4:0).

В сезоне 2019/2020 мюнхенцы вновь стали чемпионами. В 34 матчах немецкого первенства они набрали 82 очка. В Кубке Германии команда Флика также взяла золото, обыграв «Байер» в финале 4 июля (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Лиона» в полуфинале оценивается в 11.5, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.50, а на победу «Баварии» — 1.24.

«Бавария» сейчас считается главным претендентом на победу в Лиге чемпионов, но «Лион» уже доказал в текущем сезоне, что он способен противостоять большим командам. Очная встреча этих соперников будет голевой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.90. 0