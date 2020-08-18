«Црвена Звезда» — «Европа». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

В первом квалификационном раунде сербская «Црвена Звеезда» в Белграде на стадионе «Райко Митич» сыграет с гибралтарской «Европой». Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Европа».

«Црвена Звезда»

В прошлом розыгрыше Лиге чемпионов «Црвена Звезда» дошла до групповой стадии. В компании с «Баварией», «Олимпиакосом» и «Тоттенхэмом» она набрала всего три очка и потерпела пять поражений.

Причем в каждом проигранном матче белградский клуб оставался без забитых голов, а четыре из пяти проигрышей были крупными.

За 11 последних матчей в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» одержала всего одну победу при четырех ничьих и шести поражениях.

В недавно стартовавшем чемпионате Сербии «красно-белые» выиграли все четыре проведенные игры, забив в каждом из матчей по три гола.

«Европа»

В Лиге чемпионов «Европа» играла всего один раз. В сезоне 2017/18 в первом отборочном раунде Европа проиграла валлийскому ТНС, выиграв 2:1 на выезде и проиграв 1:3 дома в овертайме.

В минувшем сезоне «дельфины» играли в Лиги Европы, где смогли сперва пройти «Сан-Жулию» из Андорры (4:0 и 2:3), но затем были остановлены польской «Легией» (0:0 и 0:3).

Отметим, что «Европа» не играла с марта, когда в 1/4 финала Кубке Гибралтара одержала победу со счетом 2:0 над «Лайонс».

Прогноз на «Црвена Звезда» — «Европа»

Пропасть между коллективами просто громадная. Чемпион Сербии в родных стенах не заметит сопротивление гибралтарцев. Ставим с форой -4 на хозяев. 0