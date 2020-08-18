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    «Црвена Звезда» уничтожит гостей из Гибралтара?

    «Црвена Звезда» — «Европа». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Европа»
    Футболисты «Црвены Звезды»
    В первом квалификационном раунде сербская «Црвена Звеезда» в Белграде на стадионе «Райко Митич» сыграет с гибралтарской «Европой». Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Европа».

    «Црвена Звезда»

    В прошлом розыгрыше Лиге чемпионов «Црвена Звезда» дошла до групповой стадии. В компании с «Баварией», «Олимпиакосом» и «Тоттенхэмом» она набрала всего три очка и потерпела пять поражений.

    Причем в каждом проигранном матче белградский клуб оставался без забитых голов, а четыре из пяти проигрышей были крупными.

    За 11 последних матчей в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» одержала всего одну победу при четырех ничьих и шести поражениях.

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  • 13/08/2020

    • В недавно стартовавшем чемпионате Сербии «красно-белые» выиграли все четыре проведенные игры, забив в каждом из матчей по три гола.

    «Европа»

    В Лиге чемпионов «Европа» играла всего один раз. В сезоне 2017/18 в первом отборочном раунде Европа проиграла валлийскому ТНС, выиграв 2:1 на выезде и проиграв 1:3 дома в овертайме.

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    В минувшем сезоне «дельфины» играли в Лиги Европы, где смогли сперва пройти «Сан-Жулию» из Андорры (4:0 и 2:3), но затем были остановлены польской «Легией» (0:0 и 0:3).

    Отметим, что «Европа» не играла с марта, когда в 1/4 финала Кубке Гибралтара одержала победу со счетом 2:0 над «Лайонс».

    Прогноз на «Црвена Звезда» — «Европа»

    Пропасть между коллективами просто громадная. Чемпион Сербии в родных стенах не заметит сопротивление гибралтарцев. Ставим с форой -4 на хозяев. 0

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    «Црвена Звезда» — «Европа». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Европа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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